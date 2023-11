Inihayag ng Bagong Discovery na Maaaring Baguhin ng Triple Stars ang ating Pag-unawa sa Massive Be Stars

Ang isang groundbreaking na bagong pag-aaral na isinagawa ng mga siyentipiko mula sa University of Leeds ay nagbigay liwanag sa isang dating hindi kilalang aspeto ng napakalaking Be star. Ang pananaliksik, sa pangunguna ng mag-aaral ng PhD na si Jonathan Dodd at Propesor René Oudmaijer mula sa School of Physics and Astronomy, ay hinahamon ang matagal nang paniniwala na ang Be stars ay umiiral pangunahin bilang double star, na nagmumungkahi sa halip na maaari silang maging bahagi ng triple system.

Ang maging mga bituin, isang subset ng mga B na bituin, ay nailalarawan sa pagkakaroon ng isang gas disc na nakapalibot sa kanila, na nakapagpapaalaala sa mga singsing ng Saturn sa ating sariling Solar System. Kahit na ang mga bituin na ito ay kilala sa loob ng higit sa isang siglo, ang kanilang mga pinagmulan ay nanatiling isang misteryo hanggang ngayon. Ang umiiral na pinagkasunduan sa mga astronomo ay ang mga gas disc ay nabuo dahil sa mabilis na pag-ikot ng Be star, na kung saan ay iniuugnay sa mga pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga bituin sa isang binary system.

Gayunpaman, natuklasan ng mga mananaliksik ang katibayan na nagpapahiwatig na ang mga bituin ng Be ay madalas na umiiral bilang bahagi ng triple system sa halip na mga binary system. Sa pamamagitan ng pagsusuri ng data mula sa Gaia satellite ng European Space Agency, naobserbahan nila ang paggalaw ng mga bituin sa kalangitan sa gabi sa mahabang panahon. Ang maselang pagsusuri na ito ay nagsiwalat ng mga banayad na pag-alog at mga spiral sa tilapon ng mga bituin, na nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng mga karagdagang kasama.

Kapansin-pansin, natuklasan ng pag-aaral na ang mga Be star ay lumilitaw na may mas mababang rate ng mga kasama kumpara sa mga B star sa simula. Gayunpaman, naniniwala ang team na ang pagkakaibang ito ay maaaring maiugnay sa katotohanan na ang mga kasamang ito ay naging masyadong malabo upang matukoy. Ang karagdagang pagsisiyasat gamit ang ibang hanay ng data ay nakumpirma na ang rate ng mga kasamang bituin sa B at Be na mga bituin ay nagiging maihahambing sa mas malalaking paghihiwalay, na nagmumungkahi ng paglahok ng ikatlong bituin sa maraming kaso.

Ang bagong pag-unawa na ito sa paglaganap ng triple system sa mga Be star ay may malalayong implikasyon para sa iba't ibang larangan ng astronomiya. Maaari itong mag-ambag sa ating pag-unawa sa mga black hole, neutron star, at maging sa mga pinagmumulan ng gravitational wave. Iminumungkahi ni Propesor Oudmaijer na ang mga natuklasang ito ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa mga bagay na nagdudulot ng mga gravitational wave, tulad ng pagsasama ng mga black hole at neutron star. Higit pa rito, binibigyang-diin ng pagtuklas ang kahalagahan ng pagsasaalang-alang ng mga triple star system sa pag-aaral ng stellar evolution.

Ang groundbreaking na pananaliksik na ito, na pinondohan ng Science and Technology Facilities Council (STFC), ay isinagawa ng isang collaborative team ng mga scientist mula sa University of Leeds, kabilang ang mga PhD students na sina Jonathan Dodd at Isaac Radley, kasama si Dr. Miguel Vioque ng ALMA Observatory sa Chile at Dr. Abigail Frost mula sa European Southern Observatory sa Chile.

Mga Madalas Itanong (FAQ)

Ano ang Be stars?

Ang Be stars ay isang subset ng B star na nagpapakita ng isang katangian ng gas disc na nakapalibot sa kanila, katulad ng mga singsing ng Saturn sa ating solar system.

Paano nabuo ang Be stars?

Hanggang sa kamakailang pagtuklas na ito, ang pagbuo ng Be stars ay naging isang misteryo sa larangan ng astronomiya. Dati ay pinaniniwalaan na ang gas disc na nakapalibot sa mga bituin na ito ay resulta ng kanilang mabilis na pag-ikot, kadalasang sanhi ng mga pakikipag-ugnayan sa isang kasamang bituin sa isang binary system.

Ano ang natuklasan ng pag-aaral tungkol sa Be stars?

Natuklasan ng pag-aaral ang katibayan na ang Be stars, na dati ay naisip na umiiral pangunahin sa mga binary system, ay mas karaniwang matatagpuan sa triple system. Ang pagkakaroon ng ikatlong bituin ay kadalasang pinipilit ang kasama na mas malapit sa Be star, na nagreresulta sa paglipat ng masa at pagbuo ng katangian ng gas disc.

Ano ang mga implikasyon ng pagtuklas na ito?

Ang pagtuklas ng mga triple star system sa mga Be star ay may makabuluhang implikasyon para sa iba't ibang larangan ng astronomiya. Makakatulong ito sa ating pag-unawa sa mga black hole, neutron star, at mga pinagmumulan ng gravitational waves. Bukod dito, itinatampok nito ang kahalagahan ng pagsasaalang-alang ng mga triple star system sa pag-aaral ng stellar evolution.