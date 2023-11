Hinahamon ng Bagong Pagtuklas ang Kumbensyonal na Pag-unawa sa Massive Be Stars

Ang isang kamakailang pag-aaral na isinagawa ng mga mananaliksik sa Unibersidad ng Leeds ay nag-unveil ng isang groundbreaking na pagtuklas na maaaring baguhin ang aming pang-unawa sa napakalaking Be star. Taliwas sa mga naunang pagpapalagay na ang Be star ay pangunahing umiiral sa mga binary system, ang pananaliksik ay nagmumungkahi na ang mga misteryosong bituin na ito ay mas malamang na bahagi ng mga triple star system. Ang paghahanap na ito, na batay sa data na nakolekta mula sa Gaia satellite, ay humahamon sa mga tradisyonal na teorya ng pagbuo ng bituin at may malalayong implikasyon para sa aming pag-unawa sa iba't ibang astronomical phenomena, tulad ng mga black hole, neutron star, at gravitational waves.

Kilala sa kanilang mga katangiang gas disc, ang Be stars ay nanatiling misteryo sa loob ng mahigit isang siglo. Ang umiiral na pinagkasunduan sa mga astronomo ay ang mga gas disc na ito ay resulta ng mabilis na pag-ikot ng Be star na nakikipag-ugnayan sa isa pang bituin sa isang binary system. Gayunpaman, ang bagong pananaliksik mula sa Unibersidad ng Leeds ay nagmumungkahi ng ibang paliwanag.

Ang nangungunang mananaliksik na sina Mr. Dodd at Propesor Oudmaijer ay gumamit ng data mula sa Gaia satellite upang siyasatin ang paggalaw ng mga bituin sa kalangitan sa gabi sa mga pinalawig na panahon. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga trajectory ng B star (Mass Transfer) at Be star, natukoy nila ang isang makabuluhang pagkakaiba sa rate ng mga kasama sa pagitan ng dalawang grupo. Nakapagtataka, lumilitaw na ang mga Be star ay may mas mababang rate ng mga kasama, taliwas sa inaasahan. Gayunpaman, ang karagdagang pagsusuri ay nagsiwalat na ang pagkakaibang ito ay dahil sa isang ikatlong bituin na nakakaimpluwensya sa system.

Ipinapalagay ng mga mananaliksik na sa maraming kaso, ang ikatlong bituin sa triple system ay nagiging sanhi ng paglapit ng kasamang bituin sa Be star. Ang proximity na ito ay nagbibigay-daan sa paglipat ng masa sa pagitan ng dalawang bituin, na nagreresulta sa pagbuo ng katangian ng gas disk na naobserbahan sa paligid ng Be star. Nang kawili-wili, maaari rin nitong ipaliwanag kung bakit hindi na nade-detect ang mga kasamang ito, dahil masyado silang nahihina pagkatapos mawalan ng malaking halaga ng masa.

Ang mga implikasyon ng pagtuklas na ito ay lumampas sa pag-aaral ng Be stars. Ang pag-unawa sa mga kumplikado ng mga triple star system at ang kanilang papel sa stellar evolution ay maaaring magbigay ng mahahalagang insight sa likas na katangian ng mga black hole, neutron star, at ang mga pinagmumulan ng gravitational waves. Ang paghahayag na ito ay dumating sa isang kapana-panabik na panahon kapag ang pananaliksik sa gravitational wave ay mabilis na sumusulong, at ang pag-aaral ng binarity sa mga sistema ng bituin ay lalong nagiging mahalaga.

Bagama't kailangan ang karagdagang pananaliksik upang kumpirmahin at tuklasin ang mga sali-salimuot ng mga triple star system, ang pag-aaral na ito ay nagmamarka ng isang makabuluhang milestone sa aming pag-unawa sa napakalaking Be star at ang kanilang lugar sa uniberso. Sa pamamagitan ng paghamon sa mga kumbensyonal na pagpapalagay, ang mga mananaliksik sa Unibersidad ng Leeds ay nagbukas ng mga bagong pinto para sa pagtuklas ng mga misteryo ng mga bagay na makalangit at sa kanilang ebolusyon.