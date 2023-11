Bagong Space Odyssey: Nakilala ni Tom Hanks ang Artemis 2 Crew habang Naghahanda ang NASA para sa Lunar Mission

Ang iconic na aktor na si Tom Hanks, na kilala sa kanyang papel bilang isang NASA astronaut sa 1995 Hollywood hit na "Apollo 13," kamakailan ay nagkaroon ng pagkakataong makilala ang Artemis 2 crew ng mga totoong buhay na astronaut. Ang engkwentro na ito ay naganap sa Johnson Space Center ng NASA sa Houston, kung saan hindi lamang nag-pose si Hanks kasama ang mga tripulante ngunit bumisita din sa Mission Control at nakipag-chat sa Expedition 70 astronaut sakay ng International Space Station.

Ang Artemis 2 crew, na binubuo ng mga astronaut ng NASA na sina Reid Wiseman, Victor Glover, at Christina Koch, kasama si Jeremy Hansen ng Canadian Space Agency, ay bahagi ng ambisyosong plano ng NASA na i-restart ang human moon exploration. Naka-iskedyul para sa isang round-the-moon mission nang hindi mas maaga kaysa sa 2024, ang apat na astronaut na ito ay nakatakdang umikot sa buwan bilang bahagi ng mga pagsisikap ng NASA na magtatag ng isang napapanatiling presensya sa buwan.

Ang Artemis Accords, isang balangkas para sa mapayapang mga pamantayan sa paggalugad sa kalawakan, ay gagabay sa internasyonal na pakikipagtulungan ng NASA sa mga misyon na ito sa buwan. Sa lumalaking koalisyon ng mga internasyonal na kasosyo, nilalayon ng NASA na bigyang daan ang higit pang paggalugad sa kalawakan at mga siyentipikong pagtuklas sa kabila ng ating planeta.

Bilang paghahanda para sa kanilang paparating na lunar adventure, bumisita kamakailan ang Artemis 2 crew sa Michoud Assembly Facility ng NASA sa New Orleans upang suriin ang pangunahing yugto ng Space Launch System (SLS) rocket. Ang malakas na rocket na ito, kasama ang Orion spacecraft, ang magiging paraan kung saan ang mga tripulante ay maabot ang orbit ng Earth at kalaunan ay mapupunta sa buwan.

Kasama rin sa pagsasanay at paghahanda ng Artemis 2 crew ang pagiging pamilyar sa Orion spacecraft at mga medikal na pamamaraan. Sa lalong madaling panahon, lalahok sila sa isang ehersisyo sa pagbawi sa dagat, sa pakikipagtulungan sa NASA at US Navy, upang gayahin ang kanilang pagbabalik sa Earth pagkatapos ng kanilang misyon.

Habang patuloy na tinitipon ng NASA ang mga kinakailangang bahagi para sa misyon ng Artemis 2, kabilang ang mga RS-25 engine at twin solid rocket boosters, nabubuo ang pananabik para sa susunod na kabanata sa lunar exploration. Ang programang Artemis ay kumakatawan sa pagbabalik ng sangkatauhan sa buwan at naglalatag ng batayan para sa hinaharap na mga misyon sa kalawakan na magtutulak sa mga hangganan ng kaalaman at paggalugad ng tao.

FAQ

Sino si Tom Hanks?

Si Tom Hanks ay isang kilalang aktor sa Hollywood na kilala sa kanyang maraming nalalaman na hanay ng mga tungkulin at pagganap. Sa komunidad ng kalawakan, siya ay partikular na sikat para sa kanyang paglalarawan ng NASA astronaut na si Jim Lovell sa pelikulang "Apollo 13."

Ano ang misyon ng Artemis 2?

Ang misyon ng Artemis 2 ay bahagi ng programang Artemis ng NASA, na naglalayong ibalik ang mga tao sa buwan at magtatag ng isang napapanatiling presensya sa buwan. Kasama sa Artemis 2 ang isang tripulante ng mga astronaut na umiikot sa buwan at mangalap ng mahalagang data upang suportahan ang mga misyon sa lunar sa hinaharap.

Ano ang Artemis Accords?

Ang Artemis Accords ay isang kasunduan at balangkas na binuo ng NASA upang gabayan ang internasyonal na pakikipagtulungan sa lunar exploration. Ang mga kasunduang ito ay nagtataguyod ng mapayapa at kooperatiba na paggalugad ng kalawakan at nagtatag ng mga pamantayan para sa pagbabahagi ng siyentipikong datos, pagpepreserba ng pamana sa kalawakan, at pagtiyak sa kaligtasan ng mga astronaut.

Ano ang Space Launch System (SLS) rocket?

Ang Space Launch System (SLS) rocket ay isang malakas na sasakyan sa paglulunsad na binuo ng NASA. Magbibigay ito ng kinakailangang thrust at mga kakayahan upang maglunsad ng mga crewed mission na lampas sa orbit ng Earth, kabilang ang mga misyon ni Artemis sa buwan at potensyal na mga misyon sa hinaharap sa Mars.

(Pinagmulan: nasa.gov)