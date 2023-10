TOI-1801 b: Isang Temperate Mini-Neptune sa isang Young Planetary System

Inanunsyo namin ang pagtuklas ng TOI-1801 b, isang kamangha-manghang mapagtimpi na mini-Neptune na umiikot sa isang batang M dwarf star. Sa simula ay kinilala bilang kandidato sa planeta ng TESS noong Abril 2020, ang TOI-1801 b ay may panahon na 21.3 araw. Gayunpaman, ang kasunod na mga obserbasyon na nakabatay sa lupa, kabilang ang photometry sa loob at labas ng transit at tumpak na mga sukat ng radial velocity, ay nagsiwalat na ang tunay na panahon ng planeta ay 10.6 na araw.

Sa pamamagitan ng mga follow-up na obserbasyon na ito, natukoy namin na ang TOI-1801 b ay may mass na 5.74 ± 1.46 M⊕ at isang radius na 2.08 ± 0.12 R⊕. Batay sa mga sukat na ito, may kumpiyansa tayong mahihinuha na ang TOI-1801 b ay pangunahing binubuo ng tubig at bato, na may hindi gaanong halaga (hanggang 2% ayon sa masa) ng hydrogen gas sa kapaligiran nito.

Higit pa rito, ang edad ng system, na tinatayang nasa 900 milyong taon, ay naglalagay ng TOI-1801 b sa populasyon ng mga batang lumilipat na exoplanet. Naka-plot kasama ng iba pang kilalang exoplanet, namumukod-tangi ang TOI-1801 b bilang isang natatanging miyembro.

Sa diagram na naglalarawan ng mass-radius na relasyon, ang mga kawalan ng katiyakan ng TOI-1801 b ay inilalarawan bilang mga may kulay na shaded na rehiyon na may mga antas ng kumpiyansa. Ang mga modelo ng komposisyon, na kinakatawan ng iba't ibang kulay na linya, ay nagbibigay ng mga insight sa potensyal na istraktura ng exoplanet. Sa partikular, ang gitna at kanang mga panel ay nagpapakita ng mga modelo ng komposisyon na walang gas at may gas envelope, ayon sa pagkakabanggit. Ang mga solid at may tuldok na linya sa kanang panel ay nagpapahiwatig ng iba't ibang mga senaryo ng temperatura para sa gas envelope.

Bilang sanggunian, kasama rin sa diagram ang Earth at Neptune. Bukod pa rito, isinama namin ang B22 at M22 bilang mga sanggunian dahil sa magkasalungat na resulta na na-publish para sa parehong planeta, na nagsasaad ng magkakaibang mga sukat.

Sa konklusyon, ang TOI-1801 b ay kumakatawan sa isang kawili-wiling karagdagan sa aming kaalaman sa mga exoplanet. Ang pagiging mapagtimpi nito, komposisyon, at murang edad ay ginagawa itong isang nakakahimok na target para sa karagdagang pagsisiyasat. Ang patuloy na pag-aaral ng naturang mga exoplanet ay nag-aambag sa ating pag-unawa sa pagbuo ng planeta at ebolusyon sa magkakaibang kapaligiran na lampas sa ating solar system.

Kahulugan:

– TESS: Transiting Exoplanet Survey Satellite

– M dwarf: Isang uri ng main-sequence star, na kilala rin bilang red dwarf, na may mass sa pagitan ng 0.08 at 0.6 beses kaysa sa Sun.

– Radial velocity (RV): Ang pagsukat ng galaw ng isang bituin patungo o palayo sa isang observer gamit ang Doppler shift effect.

– Mass at Radius: Ang masa ay tumutukoy sa dami ng bagay sa isang bagay, habang sinusukat ng radius ang distansya mula sa gitna hanggang sa panlabas na ibabaw.

– Iso-density lines: Mga gitling-guhit na gray na linya sa mass-radius diagram na kumakatawan sa mga linyang may pantay na density sa iba't ibang modelo ng komposisyon.

– Tukoy na entropy: Isang thermodynamic na katangian na sumusukat sa kaguluhan o randomness ng isang system.

– H2: Molecular hydrogen gas.

– CARMENES at HIRES: Mga instrumentong ginagamit para sa tumpak na mga sukat ng radial velocity.

