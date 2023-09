Iminumungkahi ng Ebidensya na Maaaring Nakatulong ang Mga Sinaunang Marine Animals sa Paghubog ng Ebolusyon ng Mga Neuron

Ang isang kamakailang pag-aaral na inilathala sa journal Cell ay nagsasaliksik sa ebolusyon ng mga neuron sa mga hayop, na nakatuon sa mga placozoan, mga hayop sa dagat na may sukat na milimetro. Natuklasan ng mga mananaliksik sa Center for Genomic Regulation sa Barcelona na ang mga dalubhasang secretory cell na matatagpuan sa mga placozoan ay maaaring maging pasimula sa mga neuron sa mas kumplikadong mga hayop.

Ang mga Placozoan ay mga simpleng nilalang na kulang sa mga bahagi ng katawan o organo. Ang mga ito ay humigit-kumulang sa laki ng isang malaking butil ng buhangin at kumakain ng algae at microbes sa mababaw, mainit na dagat. Ang mga hayop na ito ay tinatayang unang lumitaw sa Earth mga 800 milyong taon na ang nakalilipas at isa sa limang pangunahing linya ng mga hayop.

Gumamit ang mga mananaliksik ng iba't ibang mga molecular technique at computational model upang i-map ang iba't ibang uri ng cell sa mga placozoan at maunawaan kung paano sila umunlad. Lumikha sila ng "cell atlases" na nagpapahintulot sa kanila na tukuyin ang mga kumpol o "modules" ng mga gene na nauugnay sa mga partikular na uri ng cell. Sa pamamagitan ng paghahambing ng iba't ibang mga species, muling itinayo nila kung paano umunlad ang mga cell na ito sa paglipas ng panahon.

Ang pag-aaral ay nagsiwalat na ang mga placozoan ay may siyam na pangunahing uri ng cell na konektado ng mga intermediate na uri ng cell na lumilipat sa pagitan nila. Ang mga cell na ito ay lumalaki at naghahati upang mapanatili ang balanse na kinakailangan para sa hayop upang lumipat at kumain. Kapansin-pansin, natuklasan ng mga mananaliksik ang isang natatanging grupo ng mga peptidergic cell sa mga placozoan na may pagkakatulad sa mga neuron. Ang mga pagkakatulad na ito ay hindi natagpuan sa ibang mga maagang sumasanga na hayop tulad ng mga espongha o comb jellies.

Natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga peptidergic cell sa mga placozoan ay naiiba sa proseso ng neurogenesis sa mas advanced na mga hayop. Mayroon din silang mga gene module na kinakailangan para sa pre-synaptic scaffold ng isang neuron, na nagpapahintulot sa kanila na magpadala ng mga mensahe. Gayunpaman, kulang sila ng mga sangkap na kinakailangan para sa pagtanggap ng dulo ng isang neuronal na mensahe o para sa pagsasagawa ng mga de-koryenteng signal.

Bukod pa rito, ipinakita ng pag-aaral na ang mga uri ng cell ng placozoan ay nakikipag-usap sa isa't isa gamit ang mga partikular na protina na tinatawag na mga GPCR at neuropeptides, katulad ng kung paano nakikipag-usap ang mga neuron gamit ang mga neuropeptides sa iba't ibang proseso ng physiological.

Iminumungkahi ng mga natuklasan na ang ebolusyon ng mga neuron ay nagsimula sa paligid ng 800 milyong taon na ang nakalilipas sa paglitaw ng mga secretory cell sa mga placozoan. Sa paglipas ng panahon, ang mga cell na ito ay nakakuha ng mga bagong module ng gene na nagpapahintulot para sa pagbuo ng mga post-synaptic scaffold, axon, dendrites, at mga channel ng ion, na humahantong sa pagbuo ng mga tunay na neuron.

Ang pag-aaral na ito ay nagbibigay liwanag sa mga unang yugto ng ebolusyon ng neuron at nagbibigay ng mga pananaw sa mga pinagmulan ng mga kumplikadong sistema ng nerbiyos na nakikita sa mas advanced na mga hayop ngayon.

Pinagmumulan:

– [Cell Journal](https://cell.com)

– [Sentro para sa Genomic Regulation](https://www.crg.eu/)