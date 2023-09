The Evolution of Neurons: Mga Insight mula sa Placozoans

By

Ang mga mananaliksik mula sa Center for Genomic Regulation sa Barcelona ay nakagawa ng isang makabuluhang pagtuklas tungkol sa ebolusyon ng mga neuron. Itinuon nila ang kanilang pag-aaral sa mga placozoan, mga nilalang sa dagat na may sukat na milimetro, at nalaman na ang mga espesyal na selulang secretory sa mga sinaunang hayop na ito ay maaaring nagbunga ng mga neuron sa mas kumplikadong mga organismo.

Ang mga Placozoan ay mga simpleng nilalang na unang lumitaw sa Earth humigit-kumulang 800 milyong taon na ang nakalilipas. Ang mga maliliit na hayop na ito ay walang mga bahagi ng katawan o organo at nabubuhay sa pamamagitan ng pagpapakain sa algae at microbes. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga peptidergic cell sa mga placozoan ay nagpapakita ng mga signal ng neurogenesis at nagtataglay ng mga module ng gene na katulad ng mga pre-synaptic neuronal na istruktura. Gumagamit din ang mga cell na ito ng isang sistema ng komunikasyon na katulad ng mga prosesong hinihimok ng neuropeptide na matatagpuan sa mga neuron.

Kasama sa pag-aaral ang pagmamapa ng iba't ibang uri ng cell sa mga placozoan at pag-aaral ng kanilang mga katangian at mga module ng gene. Ang pananaliksik ay nagsiwalat na ang mga cell ng placozoan ay naiiba mula sa mga progenitor epithelial cells sa pamamagitan ng mga signal na kahawig ng neurogenesis. Mayroon din silang mga gene module na kinakailangan para sa pre-synaptic scaffold ng isang neuron. Gayunpaman, kulang sila ng mga bahagi para sa pagtanggap ng dulo ng isang neuronal na mensahe at hindi makapagsagawa ng mga de-koryenteng signal.

Ang mga pagkakatulad sa pagitan ng mga peptidergic na selula sa mga placozoan at mga neuron ay kapansin-pansin. Ang mga cell na ito ay may maraming mga karaniwang katangian na may mga primitive neuronal cells, na nagmumungkahi na sila ay maaaring isang evolutionary stepping stone patungo sa pagbuo ng mga neuron.

Hinahamon ng pagtuklas na ito ang mga naunang ideya tungkol sa ebolusyon ng mga neuron at nagmumungkahi na ang mga pundasyon ng mga neuron ay nagsimulang mabuo 800 milyong taon na ang nakalilipas. Mula sa isang ebolusyonaryong pananaw, ang mga maagang neuron ay maaaring nagsimula bilang mga peptidergic secretory cell na katulad ng mga matatagpuan sa mga placozoan. Sa paglipas ng panahon, ang mga cell na ito ay nakakuha ng mga bagong gene module at umunlad sa masalimuot na neural system na naobserbahan sa mas advanced na mga hayop.

Bagama't marami pang dapat matutunan tungkol sa ebolusyonaryong kuwento ng mga sistema ng nerbiyos, ang pananaliksik na ito ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa pinagmulan ng mga neuron. Ang pagkakaroon ng mga pagkakatulad ng molekular sa pagitan ng mga selula ng placozoan at mga neuron ay nagbubunga ng mga katanungan tungkol sa tilapon ng ebolusyon ng neuron at ang mga natatanging katangian ng iba't ibang mga linya ng hayop.

Pinagmulan: Center for Genomic Regulation