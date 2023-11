Pinapaganda ng Maliliit na Beads ang Enzyme Stability para sa Biocatalysis

Ang mga mananaliksik mula sa Departamento ng Biology sa Ruhr University Bochum sa Germany ay nakatuklas ng isang nobelang paraan upang maprotektahan ang mga enzyme at mapahusay ang kanilang katatagan sa panahon ng biocatalysis na hinihimok ng plasma. Ang mga enzyme ay kilala sa kanilang kakayahang i-convert ang mga substrate sa mga mahahalagang produkto, ngunit madalas silang madaling masira kapag nakalantad sa mga plasma. Gayunpaman, sa pamamagitan ng paglakip ng mga enzyme sa maliliit na kuwintas, nagawang protektahan ng mga mananaliksik ang mga ito mula sa mga nakakapinsalang epekto ng plasma, sa gayon ay pinapanatili silang aktibo hanggang 44 na beses na mas mahaba.

Ang plasma, isang energized na gas, ay karaniwang ginagamit bilang isang co-substrate sa biocatalysis upang himukin ang mga reaksyong enzymatic. Sa pag-aaral na ito, ang mga mananaliksik ay nakatuon sa paggamit ng mga teknikal na plasma upang i-convert ang isang substrate sa isang mas mahalagang produkto sa pamamagitan ng paggamit ng mga enzyme na gumagamit ng hydrogen peroxide. Pumili sila ng modelong enzyme na tinatawag na non-specific peroxigenase (AaeUPO) mula sa edible fungus na Agrocybe aegerita.

Ang pangunahing hamon na kanilang hinarap ay ang mabilis na hindi aktibo ng mga enzyme sa panahon ng paggamot sa plasma. Upang matugunan ito, ginamit ng mga mananaliksik ang pamamaraan ng enzyme immobilization sa pamamagitan ng paglakip ng mga enzyme sa maliliit na kuwintas na may porous na ibabaw. Ang mga kuwintas, dahil sa gravity, ay nanirahan sa ilalim ng reaktor, na lumilikha ng isang proteksiyon na zone sa pagitan ng plasma at ng mga enzyme.

Sinubukan ng mga mananaliksik ang iba't ibang uri ng mga kuwintas na may iba't ibang mga katangian sa ibabaw at mga coatings. Matapos i-immobilize ang mga enzyme sa mga kuwintas, inilantad nila ang mga ito sa plasma para sa iba't ibang mga tagal at inihambing ang kanilang aktibidad sa mga hindi ginagamot na kontrol. Ang mga resulta ay nagpakita na ang mga kuwintas na may mga ibabaw ng dagta, partikular na ang amino at epoxy-butyl beads, ay nagbunga ng pinakamahusay na mga kinalabasan, na nagpapahiwatig ng isang malakas na covalent bond sa pagitan ng mga enzyme at carrier na materyal.

Higit pa rito, sa pamamagitan ng pagpapahaba ng paggamot sa plasma para sa mga pinaka-promising na kandidato hanggang sa isang oras, nakamit ng mga mananaliksik ang isang 44 na beses na pagtaas sa katatagan ng enzyme. Ang pambihirang tagumpay na ito ay nagbubukas ng mga bagong posibilidad para sa pagsasama ng mga enzyme sa mga teknikal na plasma sa mga aplikasyon sa hinaharap.

Sa pangkalahatan, ang pagtuklas ng makabagong pamamaraan na ito gamit ang maliliit na kuwintas ay hindi lamang pinoprotektahan ang mga enzyme ngunit pinahuhusay din ang kanilang katatagan sa panahon ng biocatalysis na hinimok ng plasma. Ang pagsulong na ito ay maaaring humantong sa pagbuo ng mas mahusay at napapanatiling biocatalytic na proseso para sa iba't ibang industriya, kabilang ang mga parmasyutiko, bioteknolohiya, at mga pinong kemikal.

Mga Madalas Itanong (FAQ)

Q: Ano ang biocatalysis?

A: Ang biocatalysis ay ang paggamit ng mga natural na katalista, tulad ng mga enzyme, upang magsagawa ng mga reaksiyong kemikal sa iba't ibang proseso ng industriya.

Q: Ano ang mga plasma?

A: Ang mga plasma ay mga energized na gas na naglalaman ng iba't ibang reaktibong species, tulad ng hydrogen peroxide, at ginagamit bilang mga co-substrate sa mga biocatalytic na reaksyon.

Q: Ano ang enzyme immobilization?

A: Ang Enzyme immobilization ay tumutukoy sa pamamaraan ng pag-attach ng mga enzyme sa isang solidong suporta, tulad ng mga kuwintas, upang mapahusay ang kanilang katatagan at mapadali ang kanilang muling paggamit sa biocatalysis.

T: Paano pinoprotektahan ng immobilization sa mga kuwintas ang mga enzyme sa panahon ng paggamot sa plasma?

A: Ang immobilization sa beads ay lumilikha ng pisikal na hadlang sa pagitan ng plasma at ng mga enzyme, na pinoprotektahan ang mga ito mula sa mga mapanirang epekto at pinatataas ang kanilang katatagan.

T: Paano nakikinabang ang pagbabagong ito sa biocatalysis?

A: Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng aktibidad ng enzyme para sa mas mahabang panahon, ang pagbabagong ito ay nagbibigay-daan para sa mas mahusay at napapanatiling biocatalytic na mga proseso, na humahantong sa produksyon ng mga mahahalagang substance sa mga industriya tulad ng mga parmasyutiko at biotechnology.