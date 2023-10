Paggalugad ng Mga Batas sa Pag-iingat sa Quantum Mechanics

By

Ang mga batas sa konserbasyon ay mga pangunahing prinsipyo sa pisika na naglalarawan sa pangangalaga ng ilang partikular na dami o katangian sa mga nakahiwalay na pisikal na sistema sa paglipas ng panahon. Ang mga batas na ito, na kinabibilangan ng konserbasyon ng mass-energy, momentum, at electric charge, ay mahalaga para maunawaan ang pag-uugali ng uniberso. Tinutukoy nila ang mga proseso na maaari o hindi maaaring mangyari sa kalikasan. Halimbawa, ang konserbasyon ng momentum ay nagpapakita na ang kabuuan ng lahat ng momenta ay nananatiling pare-pareho sa isang saradong sistema bago at pagkatapos ng isang kaganapan, tulad ng isang banggaan.

Habang ang mga batas sa konserbasyon ay mahusay na naitatag sa klasikal na mekanika, nagiging mas nakakaintriga ang mga ito sa larangan ng quantum mechanics. Sa quantum mechanics, ang mga conservation theorems ay hinango mula sa mga prinsipyo tulad ng mga simetriko ng mga pisikal na sistema, hindi tulad ng mga klasikal na mekanika kung saan sila ay ipinapalagay mula sa simula.

Sa isang bagong pag-aaral na inilathala sa Proceedings of the National Academy of Sciences, ang mga mananaliksik ay bumuo ng isang pag-iisip na eksperimento upang higit pang tuklasin ang mga batas sa konserbasyon sa quantum mechanics. Ang mga eksperimento sa pag-iisip, mga hypothetical na senaryo na ginamit upang tuklasin ang mga kahihinatnan ng mga teorya at prinsipyo, ay nagbibigay ng mga bagong insight sa kalikasan ng quantum mechanics.

Ang eksperimento sa pag-iisip na nilikha ng mga mananaliksik ay nagsasangkot ng dalawang karakter, sina Alice at Bob, na nakaupo sa mga upuan na may mga gulong na nakaharap sa isa't isa. Kapag nagtulak sila sa isa't isa, gumagalaw sila sa magkasalungat na direksyon sa parehong bilis, na nagreresulta sa pare-parehong kabuuan ng mga bilis na katumbas ng zero. Ito ay nagpapakita ng konserbasyon ng momentum sa loob ng quantum realm.

Ang kahalagahan ng eksperimento sa pag-iisip na ito ay higit pa sa partikular na senaryo nito. Inilalarawan nito ang pangkalahatang kakayahang magamit ng mga batas sa konserbasyon, na sumasaklaw sa mga senaryo na may iba't ibang masa, paunang galaw, at kumplikadong mga pakikipag-ugnayan. Ang mga batas sa konserbasyon ay lumalabas mula sa mga simetriyang matatagpuan sa kalikasan, at ang kanilang pagiging mahuhulaan ay nananatili anuman ang mga partikular na detalye ng mga pakikipag-ugnayan.

Sa quantum mechanics, gayunpaman, ang mga tradisyunal na batas sa konserbasyon ay nahaharap sa mga hamon. Ang pagsukat ng isang tiyak na dami sa isang quantum system ay nakakagambala sa sistema, sa panimula ay binabago ang kasunod na ebolusyon nito. Upang mapagtagumpayan ang hamon na ito, ang mga mananaliksik ay nagdisenyo ng isang pang-eksperimentong setup na nagsasangkot ng paghahanda ng isang quantum system sa isang partikular na paunang estado at pagsukat ng isang natipid na dami kaagad pagkatapos ng paghahanda. Pagkatapos ay pinahintulutan nila ang system na umunlad nang walang anumang mga sukat, na nagpapakita na ang konserbasyon ng angular momentum ay nagpapatuloy kahit na sa mga indibidwal na kaso.

Ang pag-aaral na ito ay nag-aambag sa isang mas malalim na pag-unawa sa pinagbabatayan na mga prinsipyo ng quantum mechanics at ang mga batas sa konserbasyon na namamahala sa pag-uugali ng mga quantum system. Sa pamamagitan ng paggalugad sa mga batas na ito sa pamamagitan ng mga eksperimento sa pag-iisip at mga makabagong pang-eksperimentong setup, maaaring patuloy na malutas ng mga siyentipiko ang mga misteryo ng quantum realm.

Pinagmumulan:

– Pamagat: Conservation Laws in Quantum Mechanics Explained in Experiments

Pinagmulan: Mga Pamamaraan ng National Academy of Sciences

Mga May-akda: George Zaharia, Markus S. Kirschner, Sandu Popescu

Petsa: Nobyembre 2020