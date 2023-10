Nalutas ang Misteryo ng Maagang Maliwanag na Kalawakan: Bursty Star Formation

By

Ang James Webb Space Telescope (JWST) ay nakakuha kamakailan ng mga larawan ng ilan sa mga pinakaunang galaxy sa uniberso, na nabuo sa loob ng ilang daang milyong taon ng Big Bang. Ang mga galaxy na ito ay lumitaw na masyadong maliwanag, masyadong malaki, at masyadong umunlad para sa kanilang edad, na hinahamon ang karaniwang modelo ng kosmolohiya. Gayunpaman, ang bagong pananaliksik na inilathala sa The Astrophysical Journal Letters ay nagmumungkahi na ang bursty star formation, isang phenomenon na nagsasangkot ng maikli, matinding panahon ng stellar birth at kamatayan na sinusundan ng mas mahaba, mas tahimik na mga yugto, ay maaaring ipaliwanag ang misteryong ito.

Gumamit ang mga mananaliksik ng mga advanced na computer simulation mula sa Feedback of Relativistic Environments (FIRE) na proyekto upang siyasatin ang isyung ito. Ang mga simulation ay nagsiwalat na ang bursty star formation ay maaaring account para sa nakakagulat na ningning na naobserbahan sa mga unang galaxy na nakunan ng JWST. Ang bursty star formation ay karaniwan sa mababang-mass galaxies at nailalarawan sa pamamagitan ng mga pagsabog ng star formation na sinusundan ng mga pagsabog ng supernova, na naglalabas ng gas na bumabalik sa kalaunan upang bumuo ng mga bagong bituin. Gayunpaman, kapag ang mga kalawakan ay naging sapat na napakalaking, ang kanilang gravity ay humahawak sa kalawakan at dinadala ito sa isang matatag na estado, na pumipigil sa pagbuga ng gas.

Kung makumpirma, maiiwasan ng paliwanag na ito ang pangangailangan para sa mga pagbabago o pagsasaayos sa karaniwang modelo ng kosmolohiya. Ang mga natuklasan ay nagbigay liwanag sa pisika ng cosmic na bukang-liwayway at hinahamon ang mga naunang haka-haka tungkol sa maagang uniberso. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng matibay na ebidensiya sa pagmamasid, ang JWST ay lubos na nagpapataas ng ating pag-unawa sa mga pisikal na detalye ng mga kalawakan at nagbibigay-daan sa amin na muling bisitahin at pag-aralan ang pisika ng unang bahagi ng uniberso.

