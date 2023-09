Ipinapakilala ang Find Starlink: Isang Tool para sa Pagsubaybay at Pagtingin sa Mga Starlink Satellite sa Real Time

By

Naisip mo na ba kung makikita mo ang mga Starlink satellite ng Elon Musk mula sa iyong lokasyon? Salamat sa isang bagong tool na tinatawag na Find Starlink, maaari mo na ngayong subaybayan at tingnan ang mga satellite na ito nang real time. Bagama't matagal nang available sa publiko ang mapa ng Starlink, pangunahin itong ginamit upang suriin ang saklaw sa mga partikular na lugar. Gayunpaman, ang Find Starlink ay nagpapatuloy sa pamamagitan ng pagbibigay-daan sa mga user na makita ang visibility ng mga satellite, pinakamainam na oras ng panonood, at mga nauugnay na halaga ng liwanag batay sa kanilang lokasyon o mga coordinate.

Isa sa mga pinakakaakit-akit na aspeto ng pagmamasid sa mga Starlink satellite ay ang kanilang hitsura. Kapag pinagsama-sama, bumubuo sila ng isang string ng mga ilaw na tumatawid sa kalangitan sa gabi. Hindi tulad ng iba pang mga satellite na lumilitaw bilang mga indibidwal na punto ng liwanag, ang Starlink constellation ay lumilikha ng isang nakakabighaning visual na display.

Ang Find Starlink ay nagpapaalala sa mga user na bagama't ang isang satellite ay mukhang nasa itaas, ang pagkawala ng isang kumpol ng mga ito ay karaniwan. Ang mga satellite na ito ay gumagalaw sa kahanga-hangang bilis na 300 milya kada minuto, na ginagawang madaling makaligtaan ang mga ito kahit na tama ang oras ng iyong panonood. Kaya, huwag panghinaan ng loob kung hindi mo sila masusulyapan kaagad.

Mahalagang tandaan na ang Find Starlink ay isang independiyenteng tool at hindi opisyal na kaakibat sa SpaceX o Starlink. Sa halip, ito ay gumagamit ng mga coordinate upang subaybayan ang mga landas ng mga megaconstellation na ito habang sila ay umiikot sa Earth.

Kung interesado kang masaksihan ang kamangha-manghang mga Starlink satellite ng Elon Musk, subukan ang Find Starlink. Ilagay ang iyong lokasyon o mga coordinate, at tuklasin kung kailan at saan mo masusulyapan ang mga kamangha-manghang mga ilaw na ito na tumatawid sa kalangitan.

