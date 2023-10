Iginawad ang Nobel Prize sa Chemistry 2023 para sa Pagtuklas at Pag-unlad ng Quantum Dots

By

Iginawad ng Royal Swedish Academy of Sciences ang Nobel Prize sa Chemistry 2023 kina Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus, at Alexei I. Ekimov para sa kanilang kahanga-hangang pagtuklas at pag-unlad ng mga quantum dots. Ang mga quantum dots ay maliliit na particle na nagpaparami ng mga kulay batay sa kanilang laki, na ginagawa itong perpekto para sa mga palabas sa TV.

Gumagana ang mga quantum dots sa pamamagitan ng pagpasa ng liwanag sa isang filter na naglalaman ng mga tuldok na ito. Ang filter ay nagpaparami ng mga kulay batay sa lapad ng mga quantum tuldok. Ang isang quantum dot ng pitong nanometer ay nagpapalit ng liwanag sa pula, limang nanometer ang nagko-convert nito sa berde, at tatlong nanometer ang nagko-convert nito sa asul. Nagbibigay-daan ang teknolohiyang ito para sa mas tumpak na pagpaparami ng kulay kumpara sa tradisyonal na LED-LCD at OLED TV.

Ang ilan sa mga pinakamahusay na OLED TV na kasalukuyang available ay gumagamit ng mga quantum dot filter. Ang mga TV na ito ay kilala bilang mga QD-OLED TV, at nag-aalok ang mga ito ng higit na katumpakan ng kulay at ningning. Dalawang QD-OLED TV ang namumukod-tangi bilang mga nangungunang pagpipilian sa merkado.

Gumagamit ang Samsung S95C OLED TV ng isang quantum dot filter upang mapahusay ang liwanag at katumpakan ng kulay nito. Lubos itong inirerekomenda para sa kahanga-hangang liwanag nito at ang maginhawang One Connect box para sa pamamahala ng cable. Kasalukuyang hawak ng TV na ito ang pamagat ng pinakamahusay na OLED TV na sinubok ng mga eksperto.

Ang Sony Bravia XR A95K OLED TV ay ang dating nangunguna sa kategoryang OLED TV ngunit nalampasan ng S95C. Ipinagmamalaki nito ang pambihirang kulay at ningning, lalo na sa HDR, salamat sa quantum dot filter nito. Inilabas din ng Sony ang Sony Bravia XR A95L OLED TV, na nangangako ng mas magandang liwanag kaysa sa hinalinhan nito.

Sa pamamagitan ng pagpili ng OLED TV na may award-winning na quantum dot technology, matitiyak ng mga consumer na namumuhunan sila sa isang mahusay na karanasan sa panonood. Nag-aalok ang mga TV na ito ng pinahusay na pagpaparami ng kulay at liwanag, na ginagawa silang mga nangungunang pagpipilian para sa mga naghahanap upang i-upgrade ang kanilang home entertainment setup.

Pinagmulan: Royal Swedish Academy of Sciences