Isang Teenage Researcher ang Nakatuklas ng Wasp na May Kakayahang Mag-drill sa Plastic

By

Sa isang kahanga-hangang pagtuklas, natuklasan ng isang teenager researcher na nagngangalang Matvey Nikelshparg na ang isang species ng parasitoid wasp ay may kakayahang mag-drill sa pamamagitan ng plastic. Si Nikelshparg, na may hilig sa pag-aaral ng mga parasitoid wasps, ay nakatuklas na ito habang nagsasagawa ng mga eksperimento sa mga insekto sa kanyang home lab.

Ang tinutukoy na species, Eupelmus messene, ay isang maliit na putakti na karaniwang nangingitlog sa o sa loob ng iba pang mga bug. Gumagamit ang mga putakti na ito ng isang organ na tinatawag na ovipositor upang tumubo sa mga tumigas na halaman, na kilala bilang galls, na nagpoprotekta sa larvae ng iba pang uri ng putakti. Gayunpaman, napansin ni Nikelshparg na maaaring gamitin ng E. messene wasp ang ovipositor nito upang mag-drill sa isang plastic na petri dish at mangitlog sa labas ng lalagyan.

Iniulat ni Nikelshparg ang kanyang mga natuklasan sa The Journal of Hymenoptera Research. Nagsagawa siya ng mga eksperimento upang tuklasin kung ano ang mangyayari kapag inilagay ang maraming E. messene wasps na may isang host larva sa isang petri dish. Habang ang karamihan sa mga wasps ay agad na umatake sa larva, isang indibidwal ang pinili na mag-drill sa polystyrene na dingding ng pinggan sa halip. Ang pag-uugali na ito ay naobserbahan sa walo sa 56 na itinaas na wasps.

Ang proseso ng pagbabarena sa pamamagitan ng plastik ay tumagal ng mahigit dalawang oras para sa mga wasps, kung saan sila ay nagpapahinga para sa tanghalian o tubig. Napansin din ng mga mananaliksik na ang paggalaw ng pagbabarena ng wasp ay naiiba sa kanilang pagbabarena sa mga apdo. Lumilitaw na ang mga wasps ay may nababaluktot na pag-uugali sa pagbabarena pagdating sa mga plastik na ibabaw.

Ang kakayahan ng mga wasps na ito na tumagos sa plastic ay nagpapakita ng mga nakakaintriga na katanungan. Hindi malinaw kung paano tinutusok ng mga wasps ang makinis na ibabaw ng petri dish, lalo na't ang mga bitak, na karaniwan nilang pinagsasamantalahan sa mga apdo, ay wala sa plastik. Bukod pa rito, nananatiling hindi alam kung bakit ang ibang mga nauugnay na species ay hindi nagpapakita ng parehong pag-uugali.

Ang pagtuklas na ito ay maaaring magkaroon ng mas malawak na implikasyon sa pag-unawa sa mga tool sa pagbubutas ng iba't ibang insekto, kabilang ang mga lamok na nagdadala ng mga sakit. Maaari pa itong humantong sa pagbuo ng mga bagong kagamitan sa pag-opera na inspirasyon ng mga kakayahan sa pagbabarena ng mga wasps.

Pinagmumulan:

– Ang Journal ng Hymenoptera Research

– Uroš Cerkvenik, biologist sa Unibersidad ng Ljubljana sa Slovenia