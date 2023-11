Mga Bagong Tuklas sa Ganymede: Pag-unlock sa Mga Sikreto ng Pinakamalaking Buwan ng Jupiter

By

Nakamit ng Juno mission ng Nasa ang isang groundbreaking milestone sa pamamagitan ng pagtuklas ng mga makabuluhang bagong natuklasan sa Ganymede, ang pinakamalaking buwan ng Jupiter. Sa isang malapit na paglipad, ang Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) spectrometer ng spacecraft ay nakagawa ng nakamamanghang pagtuklas, na nakatuklas ng mga mineral salt at mga organikong compound sa ibabaw ng buwan. Ang mahalagang tagumpay na ito, na inilathala sa Nature Astronomy, ay nagbigay sa mga siyentipiko ng napakahalagang mga insight sa komposisyon ng Ganymede at ang misteryosong nakatagong karagatan sa ilalim ng nagyeyelong crust nito.

Ang Ganymede, isang buwan na mas malaki kaysa sa planetang Mercury, ay nakabihag ng mga mananaliksik sa loob ng maraming taon dahil sa malaking panloob na karagatan nito. Bagama't ang mga naunang obserbasyon mula sa NASA's Galileo spacecraft at ang Hubble Space Telescope ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng mga asing-gamot at organiko, ang antas ng resolusyon ay hindi sapat upang magtatag ng tiyak na ebidensya.

Gayunpaman, noong Hunyo 7, 2021, nakagawa si Juno ng isang kahindik-hindik na malapit na paglipad ng Ganymede, na nag-navigate nang kasing-lapit ng 650 milya mula sa ibabaw ng buwan. Sa pambihirang pagtatagpo na ito, nakuha ng instrumento ng JIRAM ang mga kahanga-hangang infrared na imahe at spectra, na inilalantad ang masalimuot na mga detalye ng terrain ng buwan.

Ang data na nakolekta ni Juno ay namangha sa mga siyentipiko sa walang kapantay na antas ng detalye nito, na nagpapakita ng spatial na resolusyon na mas mahusay kaysa sa 0.62 milya bawat pixel. Pinagana nito ang pagtuklas at pagsusuri ng mga natatanging spectral na tampok sa mga materyal na hindi tubig-ice, kabilang ang hydrated sodium chloride, ammonium chloride, sodium bicarbonate, at potensyal na aliphatic aldehydes.

Naglalarawang pangungusap: Ang mga pambihirang natuklasang ito ay nagpapahiwatig ng nakakaintriga na kasaysayan ng pagbuo ng Ganymede, dahil ang pagkakaroon ng mga ammoniated salt ay nagmumungkahi na ang buwan ay maaaring may mga naipon na materyales na sapat na malamig upang mapawi ang ammonia. Bukod dito, ang mga carbonate salt ay posibleng nagmula sa mga yelong mayaman sa carbon dioxide.

Kapansin-pansin, ang pinakamataas na konsentrasyon ng mga asin at organiko ay natuklasan sa parehong madilim at maliwanag na mga lupain na matatagpuan sa mga tiyak na latitude na naprotektahan mula sa matinding magnetic field ng Jupiter. Ang nakakaintriga na obserbasyon na ito ay nagpapahiwatig na ang mga nakitang materyales ay maaaring mga labi ng isang malalim na dagat na dagat na dating nakarating sa nagyeyelong ibabaw ng Ganymede.

Habang umuusad ang misyon ng Juno, patuloy nitong inilalahad ang mga misteryo ng Jupiter at ang magkakaibang buwan nito. Bukod sa mga groundbreaking na pagtuklas nito sa Ganymede, mahigpit ding naobserbahan ni Juno ang Europa at handa na siyang mag-imbestiga kay Io sa paparating nitong flyby.

