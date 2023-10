Ang Mga Tunog ng Pando: Pakikinig sa Komunikasyon ng Sinaunang Puno

Ang mga pag-record ay ginawa kamakailan na nagpapahintulot sa amin na marinig ang mga tunog na ginawa ng isa sa pinakamalawak at sinaunang nabubuhay na organismo sa Earth. Ang Pando, isang napakalaking kagubatan na nabuo ng iisang puno, ay isang kahanga-hangang halaman na kabilang sa nanginginig na species ng aspen. Sa 47,000 stems na lahat ay nagtataglay ng magkatulad na DNA, kumakalat ang Pando sa 100 ektarya sa Utah. Sa tinatayang edad na potensyal na 12,000 taong gulang, ang napakalaking buhay na nilalang na ito ay tumitimbang ng 6,000 metriko tonelada at ipinagmamalaki ang tulad ng puno na mga tangkay na umaabot hanggang 24 metro.

Nakipagtulungan ang sound artist na si Jeff Rice sa Friends of Pando para i-record ang mga tunog ng nakatagong organismong ito. Ang paglalagay ng hydrophone sa loob ng isang guwang sa base ng isang sanga at sinulid ito hanggang sa mga ugat ng puno, natuklasan ni Rice ang isang mahinang tunog, kahit na nakakuha ng mga vibrations sa panahon ng isang bagyo. Naniniwala ang artist na ang mga vibrations ay sanhi ng milyun-milyong dahon sa kagubatan na nag-vibrate at nagpapadala ng kanilang mga vibrations pababa sa mga sanga at sa lupa.

Ang sistema ng ugat ng Pando ay magkakaugnay, na pinatunayan ng mga nakuhang tunog ng mga hampas kapag ang isang sanga ay tinapik mula sa malayo. Habang ang mga shared root system ay karaniwan sa mga species ng aspen, ang Pando ay namumukod-tangi dahil sa kapansin-pansing laki at edad nito.

Ang hindi pa nagagawang pagkakataong ito na makinig sa mga tunog ng Pando ay may parehong artistikong at siyentipikong potensyal. Nakikita ni Lance Oditt, ang tagapagtatag ng Friends of Pando, ang potensyal na gamitin ang mahusay na data na ito sa mga siyentipikong pag-aaral upang mas maunawaan ang malawak na nakatagong hydraulic system nang hindi nagdudulot ng anumang pinsala.

Binigyang-diin ni Jeff Rice ang kahalagahan ng mga natural na tunog sa mga pag-aaral sa kapaligiran, na nagsasaad na ang mga ito ay isang talaan ng lokal na biodiversity at maaaring magamit upang sukatin ang pagbabago sa kapaligiran. Sa kasamaang palad, kasalukuyang bumababa ang Pando dahil sa mga aktibidad ng tao tulad ng paglilinis ng tirahan at ang pagpuksa ng mga mandaragit na tumutulong sa pagkontrol sa populasyon ng herbivore. Nagtataas ito ng mga alalahanin tungkol sa kinabukasan ng pambihirang organismong ito at ang ecosystem na sinusuportahan nito.

