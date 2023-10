Naghahanda ang Astroforge para sa Unang Commercial Deep Space Mission

Ang Astroforge, isang kumpanyang nakabase sa California, ay gumagawa ng makabuluhang pag-unlad sa kanyang misyon na magmina ng mahahalagang metal sa kalawakan. Nakatakdang ilunsad ng kumpanya ang spacecraft nito, ang Brokkr-2, sa isang rocket bilang bahagi ng programa ng Artemis ng SpaceX sa susunod na taon. Ito ang unang pagkakataon na ang isang pribadong kumpanya ay nagpadala ng isang misyon sa malalim na kalawakan.

Ang motibasyon sa likod ng pagmimina sa kalawakan ay ang pagtaas ng pangangailangan para sa mga metal habang ang mundo ay lumalayo sa fossil fuels at patungo sa renewable energy. Limitado ang mga mapagkukunan ng Earth, at ang pagmimina sa mga tradisyonal na lokasyon ay may kasamang pang-ekonomiya at pangkapaligiran na gastos. Gayunpaman, maraming asteroid sa ating solar system ang naglalaman ng maraming metal, tulad ng cobalt, nickel, at platinum-group na mga metal, na mahalaga para sa mga industriya sa hinaharap. Bilang karagdagan, ang mga asteroid na ito ay may mas mataas na konsentrasyon ng mga metal kaysa sa Earth, ibig sabihin ay mas kaunting materyal ang kailangang minahan upang makagawa ng mas maraming metal.

Nilalayon ng Astroforge na mag-tap sa merkado na ito sa pamamagitan ng matagumpay na pagkomersyal ng pagmimina sa kalawakan. Habang sinubukan ng ibang mga kumpanya ang pagmimina ng kalawakan sa nakaraan, naniniwala ang Astroforge na ang kasalukuyang tanawin ay mas paborable dahil sa mga pinababang gastos at pagkakaroon ng mga off-the-shelf na bahagi mula sa isang umuunlad na ecosystem ng mga kumpanya sa kalawakan. Ang kabuuang halaga ng Brokkr-2 mission ng Astroforge ay tinatayang mas mababa sa $10 milyon.

Ang mga tagapagtatag ng Astroforge, sina Matt Gialich at Jose Acain, ay parehong may mga background sa space engineering, na may karanasan sa SpaceX at iba pang mga kumpanya ng aerospace. Nakilala nila ang potensyal para sa mga misyon sa kalawakan ngunit napigilan ng mga burukratikong hamon na nauugnay sa pagtatrabaho sa mga proyekto sa malalim na espasyo. Sa halip, nagpasya silang ilunsad ang Astroforge upang mapakinabangan ang mga pagsulong sa teknolohiya sa espasyo at ang potensyal para sa mas mababang gastos sa paglulunsad.

Para sa una nitong deep-space mission, tina-target ng Astroforge ang isang M-type na asteroid, na pinaniniwalaang naglalaman ng mas mataas na konsentrasyon ng mga metal kaysa sa Earth. Habang ang paunang misyon ay kasangkot sa isang flyby ng asteroid para sa pagkolekta at paggalugad ng data, umaasa ang Astroforge na gamitin ang impormasyong ito para sa mga operasyon sa pagmimina sa hinaharap.

Ang pag-unlad ng Astroforge sa pagbuo ng spacecraft nito at matagumpay na pagsubok sa pagpapaputok ng mga rocket nito ay nagpapakita ng kahandaan nito para sa isang komersyal na deep space mission. Sa pagtaas ng demand para sa mga metal at ang potensyal ng mga mapagkukunan ng espasyo upang matugunan ang mga pangangailangan, ang Astroforge ay nakahanda na gumawa ng isang makabuluhang epekto sa industriya ng pagmimina.

Pinagmulan: Forbes