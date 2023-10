Tinutukoy ng Bagong Pananaliksik ang Sinaunang Mud Lake bilang Potensyal na Pinagmumulan ng Katibayan ng Buhay sa Mars

By

Ang mga siyentipiko na naghahanap ng katibayan ng nakaraang habitability sa Mars ay maaaring nais na ituon ang kanilang pansin sa isang sinaunang putik na lawa, ayon sa bagong pananaliksik. Habang ang mga rehiyon na may masaganang sediment ay karaniwang itinuturing na magandang panimulang punto para sa paghahanap, iminumungkahi ng pag-aaral na ang paggalugad sa pinagmulan ng mga sediment, sa halip na ang mga rehiyon kung saan dumaloy ang mga ito, ay maaaring maging mas mabunga.

Iminumungkahi ng mga mananaliksik na ang rehiyon ng Hydraotes Chaos, isang sub-rehiyon ng Oxia Palus, ay naglalaman ng isang sinaunang lawa ng putik na maaaring magkaroon ng nakatagong ebidensya ng nakaraang buhay. Ang mud lake, na nabuo sa pamamagitan ng mga discharges mula sa gas-charged mudstone stratigraphy halos 4 bilyong taon na ang nakalilipas, ay nagbibigay ng kakaibang sulyap sa mga sinaunang aquifer na materyales.

Hindi tulad ng malalawak na mga channel ng baha na sumasaklaw sa Mars, pinapasimple ng flat basin sa Hydraotes Chaos ang pagsusuri sa mga aquifer ng Martian at binabawasan ang panganib ng pagkuha ng sedimentary sa lupa. Bukod dito, ang ilalim ng Mars ay maaaring nanatiling matitirahan kahit na ang ibabaw ng planeta ay naging hindi mapagpatuloy. Samakatuwid, ang paggalugad sa mga sediment sa loob ng mud lake ay maaaring matuklasan ang katibayan ng buhay mula sa heolohikal na nakaraan ng Mars.

Isinasaalang-alang ng NASA Ames ang kapatagan ng Hydraotes Chaos bilang posibleng landing site para sa hinaharap na misyon na nakatuon sa paghahanap ng mga biomarker, partikular na ang mga lipid, na may potensyal na magtiis ng bilyun-bilyong taon sa Mars. Ang rehiyon ay nagtatanghal din ng iba pang mga kamangha-manghang tampok, tulad ng laganap na mud volcanoes at diapir, na nagbibigay ng mga insight sa mga proseso at istruktura sa ilalim ng lupa ng Mars.

Ang pananaliksik na ito ay nagbibigay-liwanag sa masalimuot na heolohiya ng Mars at binibigyang-diin ang kahalagahan ng pagsisiyasat sa mga rehiyong mayaman sa sediment, tulad ng sinaunang mud lake sa Hydraotes Chaos, sa pagsisikap na tumuklas ng katibayan ng dating matitirahan at mga potensyal na palatandaan ng buhay.

Pinagmumulan:

– “Paggalugad sa ebidensya ng Middle Amazonian aquifer sedimentary outburst residues sa isang Martian magulong lupain” – Nature Scientific Reports

– Alexis Rodriguez, Senior Researcher sa Planetary Science Institute