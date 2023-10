Nagsasagawa ang mga Mananaliksik ng Quantum Simulation ng Reverse Time Flow Gamit ang Entanglement

By

Ang mga mananaliksik sa University of Cambridge ay nakagawa ng isang nakakaintriga na pagtuklas sa larangan ng quantum mechanics. Sa pamamagitan ng pagmamanipula ng mga quantum entanglement, nagawa nilang gayahin kung ano ang maaaring mangyari kung ang daloy ng oras ay nabaligtad. Pinangunahan ni David Arvidsson-Shukur mula sa Hitachi Cambridge Laboratory, ikinonekta ng koponan ang kanilang teorya sa quantum metrology, isang larangan na gumagamit ng quantum theory upang gumawa ng mga sensitibong sukat. Ang eksperimento ay nagsasangkot ng pagsasali sa dalawang particle, na ang isa ay manipulahin upang baguhin ang nakaraang estado ng isa pang particle, kaya nabago ang kinalabasan ng eksperimento.

Ang entanglement ay tumutukoy sa kapag ang isang pangkat ng mga particle ay nagbabahagi ng magkaparehong mga estado ng kabuuan kahit na pagkatapos ay pinaghiwalay ng malalaking distansya. Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay sumasailalim sa quantum computing, kung saan ginagamit ang mga gusot na particle upang magsagawa ng mga kumplikadong pagkalkula. Habang ang konsepto ng mga particle na naglalakbay pabalik sa panahon ay naging paksa ng debate, ang diskarte ng koponan ng Cambridge ay nagbibigay ng bagong liwanag sa mga posibilidad.

Ang simulation ng koponan ay nagpakita na ito ay theoretically posible na retroactively baguhin ang mga nakaraang aksyon gamit ang quantum entanglement manipulation. Halimbawa, inilarawan nila kung paano maaaring magpadala ang isang tao ng regalo sa isa pang tao sa unang araw nang hindi nalalaman ang kanilang listahan ng nais hanggang sa ikalawang araw, ngunit nagagawa pa rin nilang baguhin kung ano ang ipinadala sa unang araw batay sa natanggap na impormasyon. Ang pagbabagong ito ay nagbubukas ng mga potensyal na aplikasyon sa quantum computing at iba pang mga teknolohiya.

Ang eksperimento ay nagsiwalat ng 75% na pagkakataon ng pagkabigo para sa naobserbahang epekto, ibig sabihin ang nais na resulta ay nakamit sa isa lamang sa apat na pagtakbo. Upang mapagaan ito, iminungkahi ng mga mananaliksik na magpadala ng maraming gusot na mga photon at gumamit ng isang filter upang alisin ang mga hindi naitama na mga photon, na tinitiyak na ang ilan ay magdadala ng na-update na impormasyon. Bagama't nilinaw ng team na ang kanilang trabaho ay hindi nagbibigay-daan sa tradisyonal na paglalakbay sa oras, ito ay kumakatawan sa isang makabuluhang paggalugad sa mga pundasyon ng quantum mechanics at isang paraan upang itama ang mga nakaraang pagkakamali para sa isang mas magandang hinaharap.

Ang pag-aaral ay suportado ng iba't ibang mga pundasyon at organisasyon, kabilang ang Sweden-America Foundation, Lars Hierta Memorial Foundation, Girton College, at ang Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC).

Pinagmulan: Cambridge University, Physical Review Letters