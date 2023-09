Natuklasan ng mga Siyentista Kung Paano Mabilis na Nag-evolve ang Marine Reptiles ng Mahabang Leeg

Natuklasan ng mga siyentipiko kung paano ang ilang mga marine reptile sa prehistoric na panahon ay bumuo ng mahabang leeg sa mabilis na bilis. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga fossil ng isang marine reptile na tinatawag na Chusaurus xiangensis, natuklasan ng mga mananaliksik mula sa China at UK na ang mga naunang reptilya na ito ay nagdagdag ng bagong vertebrae sa kanilang mga spine, na nagpapahintulot sa pagpapahaba ng kanilang mga leeg.

Sa una, ang mga mananaliksik ay hindi sigurado kung ang C. xiangensis ay isang pachypleurosaur dahil sa medyo maikling leeg nito. Gayunpaman, kinumpirma ng karagdagang pagsusuri ang pag-uuri nito. Upang mas maunawaan ang pag-unlad ng mahabang leeg, inihambing ng mga siyentipiko ang mga fossil ng mga eosauropterygians, ang pangkat na kinabibilangan ng mga pachypleurosaur, mula sa iba't ibang panahon ng panahon ng Triassic.

Ang pag-aaral ay nagsiwalat na ang ratio ng haba ng katawan sa haba ng leeg sa mga reptilya na ito ay tumaas mula 40% hanggang 90% sa loob ng humigit-kumulang 5 milyong taon. Pagkatapos ng panahong ito, bumagal ang paglaki ng kanilang mga leeg, na nagmumungkahi na naabot na nila ang pinakamainam na haba para sa kanilang pamumuhay.

Ang mga maagang mahabang leeg na reptilya ay may mas kaunting vertebrae kumpara sa kanilang mga kamag-anak sa hinaharap. Habang ang Chusaurus ay may 17 vertebrae, sa kalaunan ang mga pachypleurosaur ay may 25. Ang ilang mga plesiosaur mula sa Late Cretaceous period ay may mas maraming vertebrae, na may Elasmosaurus na mayroong 72 vertebrae.

Ang mga mananaliksik ay nag-isip na ang mga pahabang leeg na ito ay nagpapahintulot sa mga reptilya na epektibong makuha ang kanilang biktima, tulad ng hipon at maliliit na isda. Ang kakayahang mabilis na mang-agaw ng mabilis na lumalangoy na biktima ay malamang na kapaki-pakinabang para sa kanilang kaligtasan. Ang evolutionary adaptation na ito ay malamang na hinimok ng mass extinction event na kilala bilang Great Dying, na naganap bago ang Triassic period. Ang mabilis na ebolusyon ng mga marine reptile sa panahon ng pagbawi ay nagpapakita ng kanilang katatagan at kakayahang umangkop sa harap ng mga sakuna na kaganapan.

Sa konklusyon, ang pagtuklas kung paano nag-evolve ang mga marine reptile sa mahabang leeg ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa ebolusyonaryong kasaysayan ng mga sinaunang nilalang na ito at nagbibigay-liwanag sa kanilang mga diskarte sa kaligtasan ng buhay sa nagbabagong mundo.

Pinagmumulan:

– Pag-aaral na inilathala sa BMC Ecology and Evolution, Agosto 31, 2021