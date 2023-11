Bagong Russian Space Station Plano ang Paglulunsad ng Unang Module pagsapit ng 2027

Noong nakaraang linggo, ang Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin ay nagpatawag ng isang pulong sa mga pinuno ng industriya upang talakayin ang pag-unlad ng ekonomiya ng Russia, na may partikular na pagtuon sa industriya ng espasyo. Kabilang sa mga paksang tinalakay ay ang Sphere broadband constellation, ang Amur LNG reusable rocket, at ang Transport Energy Module—isang makabagong nuclear powered space elevator. Sa panahon ng pagpupulong, binigyang-diin ni Pangulong Putin ang kahalagahan ng nakaplanong Russian Space Station at inihayag ang mga plano para sa paglulunsad ng unang module nito sa 2027.

Sa kasalukuyan, ang China ang nag-iisang bansa na may sariling operational space station. Nilalayon ng Russian Orbital Station (ROS) na baguhin iyon. Ang unang module ng ROS ay magsisilbing isang pinagsamang power at scientific module, at ito ay bibigyan ng staff ng mga cosmonaut na pinili gamit ang proseso ng pagpili na katulad ng sa International Space Station (ISS). Bilang karagdagan sa pagpapaunlad ng ROS, ang Russia ay nagsusumikap din sa pagpapahusay ng Progress spacecraft, na nagsisilbing shuttle sa ISS, at pagbuo ng bagong transport ship na tinatawag na Eagle. Kapansin-pansin, inihayag ng ROS Chief Designer na si Vladimir Kozhevnikov na walang planong gumawa ng coffee machine para sa mga tripulante sa ROS.

Sa International Space Station, ang mga astronaut ay kasalukuyang kumakain ng reconstituted na kape, isang proseso na kinabibilangan ng zero-gravity maneuvering at mga espesyal na idinisenyong lalagyan. Gayunpaman, may panahon na ang ISS ay may sariling coffee machine. Noong 2015, ang ISSpresso machine ay dinala sa space station at na-install ng ESA astronaut na si Samantha Cristoforetti, na nagpakita ng paggamit nito sa isang video. Binuo sa pakikipagtulungan sa Agrotec, Lavazza, at sa Italian Space Agency (ASI), ang ISSpresso machine ay ang unang capsule coffee machine na idinisenyo para sa natatanging microgravity na kapaligiran ng espasyo.

Gumamit ang makina ng mga kapsula ng Lavazza na partikular na ginawa para sa Earth, at isang bagong teknolohiya ang binuo upang i-flush ang hydraulic system pagkatapos ibuhos ang bawat kape. Ang proseso ng paglilinis na ito ay lumikha ng pagkakaiba sa presyon sa loob ng isang espesyal na lagayan na naglabas ng hindi mapag-aalinlanganang aroma kapag may ipinasok na straw. Habang ang pang-eksperimentong coffee machine ay itinuturing na isang tagumpay, ibinalik ito sa Earth noong 2017 at wala nang coffee machine sa kalawakan mula noon.

FAQ:

T: Kailan inaasahang ilulunsad ang unang module ng Russian Space Station?

A: Ang unang module ng Russian Space Station ay naka-iskedyul na ilunsad sa 2027.

T: Ano ang layunin ng unang modyul?

A: Ang unang module ng Russian Space Station ay gagana bilang isang pinagsamang power at scientific module.

T: Pinili ba ang mga kosmonaut para sa mga operasyon sa board ng ROS sa katulad na paraan sa ISS?

A: Oo, pipiliin ang mga kosmonaut para sa mga operasyon sakay ng ROS sa isang proseso ng pagpili na katulad ng sa International Space Station.

Q: Nagkaroon na ba ng coffee machine sa International Space Station?

A: Oo, ang ISSpresso machine ay na-install sa International Space Station noong 2015 ngunit naibalik sa Earth noong 2017.

T: Magkakaroon ba ng coffee machine sa Russian Orbital Station?

A: Ayon kay ROS Chief Designer Vladimir Kozhevnikov, sa kasalukuyan ay walang planong gumawa ng coffee machine para sa mga tripulante sa ROS.