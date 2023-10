Mga Asteroid: Isang Potensyal na Banta sa Lupa

By

Naglabas ang NASA ng isang visually appealing infographic noong Oktubre 16, na nagha-highlight sa isang isyu na maaaring magkaroon ng mga sakuna na kahihinatnan. Ang gawain sa kamay, na kilala bilang "Planetary Defense," ay nagsasangkot ng pagbabantay ng NASA para sa mga asteroid na posibleng bumangga sa Earth, na nagdudulot ng malawakang pagkawasak na katulad ng kapalaran ng mga dinosaur. Gayunpaman, ang pagtuklas ng mga asteroid na ito ay isang masalimuot na proseso dahil hindi sila naglalabas ng liwanag.

Sa kabutihang-palad, ang mga bagong teleskopyo na partikular na idinisenyo para sa pangangaso ng asteroid ay naging instrumento sa misyong ito. Noong Agosto 2023, mayroon nang 32,000 kilalang Near-Earth asteroids. Ang pagsisikap na hanapin at subaybayan ang mga asteroid na ito ay kapuri-puri, na may higit sa 405 milyong mga obserbasyon mula sa parehong mga baguhan at propesyonal na astronomer na isinumite sa Minor Planet Center, isang sentrong hub para sa diskarte sa pagtatanggol ng planeta ng NASA.

Sa kasamaang palad, ang mga istatistika na ipinakita sa infographic ay nagpapakita ng isang nakakagambalang katotohanan. Sa 32,000 kilalang malapit-Earth asteroids, higit sa 10,000 ay mas malaki sa 140 metro ang lapad. Kung ang isa sa mga ito ay bumangga sa Earth, maaari nitong mapuksa ang isang buong lungsod. Sa paghahambing, ang Chelyabinsk meteor na nagdulot ng pinsala sa Russia noong 2013 ay tinatayang hindi hihigit sa 20 metro.

Itinatampok din ng infographic na sa tinatayang 14,000 140-meter-wide asteroids na hindi pa matutuklasan, ang isa sa mga ito ay maaaring nasa isang collision course sa Earth. Bukod pa rito, may humigit-kumulang 50 asteroid na may diameter na 1 kilometro na hindi pa rin natuklasan. Ang epekto ng isang asteroid na ganito ang laki ay maaaring magkaroon ng mga sakuna na implikasyon para sa sibilisasyon.

Ang responsibilidad ng pagtatanggol sa planeta ay hindi lamang nasa NASA kundi sa isang kolektibo ng mga organisasyon. Ang infographic ay nagsisilbing paalala na mayroon pa ring kailangang gawin upang matiyak ang kaligtasan ng sangkatauhan. Kahit na ang simpleng pagkilos ng paghahatid ng impormasyon sa pamamagitan ng infographics ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa mga indibidwal na sumali sa paghahanap ng mga asteroid, na nag-aambag sa mga pagsisikap ng pagtatanggol sa planeta.

Pinagmumulan:

– NASA – Near-Earth Asteroids noong Agosto 31, 2023

– UT – Narito Kung Paano Pinaplano ng NASA na Protektahan ang Earth Mula sa Mga Asteroid at Kometa

– UT – Ginawang Priyoridad ng NASA ang Asteroid Defense, Inilipat ang NEO Surveyor Mission nito sa Yugto ng Pag-unlad

– UT – Dapat bang Pangunahin ang Planetary Defense?