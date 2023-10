Mayroong Libu-libong Mga Potensyal na Mapanganib na Asteroid na Maaaring Puminsala sa mga Lungsod

Ang dibisyon ng Planetary Defense ng NASA ay may pananagutan sa pag-detect at pagsubaybay sa mga asteroid na posibleng bumangga sa Earth at maging sanhi ng malawakang pagkawasak. Bagama't ang gawain ay maaaring mukhang simple, ito ay talagang medyo mahirap. Ang mga asteroid ay hindi naglalabas ng liwanag, kaya karaniwan itong nade-detect kapag ang sikat ng araw ay sumasalamin sa kanilang ibabaw at nakukuha ng mga teleskopyo na nagmamasid sa kalangitan sa gabi. Kamakailan, nagkaroon ng pagtaas sa bilang ng mga teleskopyo na partikular na idinisenyo upang manghuli ng mga asteroid.

Ayon sa isang infographic ng NASA na inilabas noong Oktubre 2023, may kasalukuyang 32,000 kilalang Near-Earth asteroids. Ang pagsisikap na kilalanin at subaybayan ang mga asteroid na ito ay kapansin-pansin, na may higit sa 405 milyong mga obserbasyon na isinumite ng parehong baguhan at propesyonal na mga astronomer sa Minor Planet Center, isang sentrong hub para sa diskarte sa pagtatanggol ng planeta ng NASA.

Gayunpaman, ang infographic ay nagpapakita ng ilang nakakagambalang istatistika. Sa 32,000 malapit-Earth na asteroid, mahigit 10,000 ang may diameter na higit sa 140 metro. Kung ang isa sa mga asteroid na ito ay tatama sa Earth, ito ay may kakayahang lipulin ang isang buong lungsod. Upang ilagay ito sa pananaw, ang asteroid na tumama sa distrito ng Chelyabinsk sa Russia noong 2013 ay tinatayang 20 metro ang lapad, at nagdulot ito ng malaking pinsala at pinsala.

Ang higit na nakakaalarma ay naniniwala ang mga eksperto ng NASA na wala pa lang sa kalahati ng mga potensyal na mapanganib na 140 metrong lapad na asteroid ang nakita namin. Tinatantya nila na mayroong higit sa 14,000 sa mga asteroid na ito na hindi pa matutuklasan. Bukod pa rito, may humigit-kumulang 50 asteroid na may diameter na 1 kilometro na hindi pa natagpuan. Ang epekto mula sa isang asteroid na ganito ang laki ay maaaring magkaroon ng mga sakuna na kahihinatnan na higit pa sa pagkawasak ng isang lungsod.

Ang komunidad ng pagtatanggol sa planeta, na kinabibilangan ng mga organisasyong lampas sa NASA, ay nahaharap sa isang nakakatakot na gawain sa pagtiyak ng kaligtasan ng sangkatauhan. Ang bawat pagsisikap, gaano man kaliit, ay gumaganap ng mahalagang papel sa misyong ito. Ang mapang-akit na infographic ay nagsisilbing paalala ng kahalagahan ng patuloy na pagsisikap na kilalanin at subaybayan ang mga potensyal na mapanganib na asteroid.