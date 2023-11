Isang Sulyap sa Core ng Milky Way: Ang Webb Telescope ay Nagpapakita ng Mga Kahanga-hangang Feature

By

Sa isang groundbreaking na misyon, ang James Webb Space Telescope ay ibinaling ang tingin nito sa core ng sarili nating Milky Way galaxy, na kumukuha ng mga kahanga-hangang larawan na naglalahad ng mga hindi pa naganap na detalye ng matinding celestial na kaganapan at makulay na bituin. Hindi tulad ng hinalinhan nito, ang teleskopyo ng Hubble, na pangunahing nagmamasid sa nakikitang liwanag, ang Webb ay gumagamit ng infrared na ilaw, na nagbibigay-daan dito na tumagos sa makapal na cosmic na ulap at magbigay sa amin ng hindi pa nakikitang cosmic na imahe.

Ang undergraduate na mag-aaral na si Samuel Crowe mula sa Unibersidad ng Virginia ay nanguna sa proyekto ng imaging at namangha sa hindi kapani-paniwalang antas ng resolution at sensitivity na inaalok ng Webb. "Walang anumang infrared na data sa rehiyong ito na may antas ng resolution at sensitivity na nakukuha namin sa Webb, kaya nakakakita kami ng maraming feature dito sa unang pagkakataon," sabi ni Crowe. Ang mga kakayahan ng teleskopyo ay nagpapakita ng isang natatanging pagkakataon upang pag-aralan ang pagbuo ng bituin sa gayong mga kapaligiran, na binabago ang ating pag-unawa sa kosmos.

Ang lokasyon ng focus sa pakikipagsapalaran na ito ay Sagittarius C (Sgr C), isang rehiyon na kilala sa matinding pagbuo ng bituin na nasa humigit-kumulang 25,000 light-years ang layo mula sa Earth. Ang larawang nakunan ng instrumento ng Near-Infrared Camera (NIRCam) ng Webb ay nagpapakita ng ilang kahanga-hangang tampok:

1. Kalahating milyong bituin: Tinatayang nasa humigit-kumulang 500,000 bituin na nagniningning nang maliwanag sa rehiyon ng Sagittarius C, kasama ang mga hindi kilalang tampok na humihingi ng karagdagang paggalugad.

2. Cluster ng mga protostar: Ang isang kilalang pink na amorphous na istraktura ay makikita sa gitna-kaliwa ng larawan. Kinakatawan nito ang isang pangkat ng mga protostar—nagsisimulang mga bituin sa proseso ng pagbuo. Sa loob ng kumpol na ito ay mayroong napakalaking protostar, mahigit 30 beses ang masa ng ating Araw. Ang density ng ulap na nagmumula sa mga protostar na ito ay pumipigil sa liwanag mula sa mga bituin sa likod nito na maabot ang teleskopyo, na lumilikha ng ilusyon ng isang hindi gaanong mataong rehiyon kung saan, sa katunayan, ito ay isa sa mga pinakapunong lugar sa larawan.

3. Malawak na rehiyon ng magulong gas: Ang malawak na rehiyon ng cyan na sumasaklaw sa humigit-kumulang 25 light-years ay nagho-host ng hydrogen gas na may mga istrukturang parang karayom ​​na walang pare-parehong oryentasyon. Kasalukuyang sinisiyasat ng NASA kung ano ang nag-trigger sa pagbuo ng napakalawak na ulap na ito.

Itinago ng core ng Milky Way galaxy ang isang kapansin-pansing elemento na hindi ipinapakita sa mga larawan—ang napakalaking black hole na kilala bilang Sagittarius A*. Habang ang Webb telescope ay nagbibigay ng walang kapantay na mga tanawin sa kosmos, mahalagang tandaan na ang pangunahing layunin nito ay magbigay liwanag sa unang bahagi ng uniberso at malutas ang mga misteryo nito.

Ang mga hindi kapani-paniwalang kakayahan ng James Webb Space Telescope ay resulta ng malawak na pang-agham na pakikipagtulungan sa pagitan ng NASA, ng European Space Agency (ESA), at ng Canadian Space Agency. Ang ultra-sensitive na salamin nito, na umaabot sa mahigit 21 talampakan, ay nalampasan ang Hubble Space Telescope ng mahigit dalawa at kalahating beses. Bukod pa rito, pinapayagan ito ng mga infrared na kakayahan ng Webb na obserbahan ang mga bagay at phenomena na dati ay nakatago sa view.

Sa pagdating ni Webb, tayo ay nasa bingit ng isang bagong panahon ng paggalugad, hindi lamang nagbubunyag ng mga lihim ng unang bahagi ng uniberso kundi pati na rin ang pagtingin sa mga exoplanet sa loob ng sarili nating kalawakan. Ang mga advanced na kagamitan sa spectrograph ng teleskopyo ay maaaring malutas ang chemical makeup ng malalayong exoplanet, na posibleng magbunyag ng mga atmospheres at tumulong sa paghahanap ng mga palatandaan ng buhay. Habang patuloy na inilalantad ng teleskopyo ng Webb ang mga misteryo ng uniberso, ang mga siyentipiko ay nasasabik na inaabangan ang walang katapusang mga posibilidad na nasa harap natin.

Mga Madalas Itanong (FAQ)

1. Ano ang James Webb Space Telescope?

Ang James Webb Space Telescope ay isang pakikipagtulungan sa pagitan ng NASA, ng European Space Agency (ESA), at ng Canadian Space Agency. Ito ay isang makabagong obserbatoryo sa kalawakan na idinisenyo upang tuklasin ang kosmos, kabilang ang maagang uniberso at mga exoplanet sa loob ng ating kalawakan.

2. Paano naiiba ang Webb sa teleskopyo ng Hubble?

Pangunahing nagmamasid ang Webb sa infrared spectrum, na nagbibigay-daan dito na makita sa mga makakapal na cosmic cloud na hindi maarok ng nakikitang liwanag. Sa kaibahan, ang teleskopyo ng Hubble ay pangunahing nagmamasid sa nakikitang liwanag.

3. Anong mga tampok ang nakuha ng Webb sa core ng Milky Way?

Ang mga larawan ng Webb ng rehiyon ng Sagittarius C ay nagpapakita ng isang kumpol ng mga protostar, isang malawak na rehiyon ng magulong gas, at humigit-kumulang kalahating milyong bituin sa hindi pa nagagawang detalye.

4. Ano ang kahalagahan ng laki ng salamin ng Webb?

Ang salamin ng Webb ay higit sa 21 talampakan ang lapad, na ginagawa itong higit sa dalawa at kalahating beses na mas malaki kaysa sa salamin ng teleskopyo ng Hubble. Ang mas malaking sukat na ito ay nagbibigay-daan sa Webb na makakuha ng mas maraming liwanag, na nagbibigay-daan dito upang obserbahan ang mas malayo at sinaunang mga bagay sa uniberso.

5. Paano pag-aaralan ng Webb ang mga exoplanet?

Ang Webb ay nagdadala ng mga espesyal na spectrograph na maaaring suriin ang mga atmospheres ng malalayong exoplanet, na nagbibigay ng mga insight sa kemikal na komposisyon ng mga dayuhang mundong ito. Ang impormasyong ito ay tumutulong sa mga siyentipiko sa kanilang paghahanap ng mga kapaligirang matitirhan at mga potensyal na palatandaan ng buhay.

(Mga Pinagmulan: [Mashable](https://mashable.com/article/james-webb-space-telescope-core-of-milky-way/) at [NASA](https://www.nasa.gov/press -release/unprecedented-view-of-the-core-of-galaxy-milky-way-from-hubble-2-)