Natuklasan ng Vera C. Rubin Observatory ang mga Asteroid na may Bagong Algorithm

Ang Vera C. Rubin Observatory, na nakatakdang simulan ang operasyon sa 2025, ay nagpakita ng mga kakayahan sa pagtuklas ng asteroid bago pa man ang opisyal na paglulunsad nito. Ang mga mananaliksik sa Unibersidad ng Washington ay nakabuo ng isang bagong algorithm na tinatawag na HelioLinc3D, na matagumpay na natukoy ang isang malapit sa Earth na asteroid batay sa ilang mga larawan lamang. Ang algorithm ay nagsasagawa ng multi-night linking, na pinagsasama-sama ang data mula sa maraming gabi upang makahanap ng mga tunay na bagay gamit ang mas kaunting mga obserbasyon kaysa sa mga kasalukuyang tool.

Nilalayon ng Rubin Observatory na doblehin ang bilang ng mga kilalang asteroid at potensyal na mapanganib na mga asteroid (PHA) sa loob ng unang ilang buwan ng operasyon. Ang mga PHA ay mga asteroid na may mga orbit na sapat na malapit sa orbit ng Earth na maaari silang mabangga sa ating planeta. Gamit ang malaking Simonyi Survey Telescope nito at ang pinakamalaking fish-eye lens sa mundo, kukunan ng obserbatoryo ang mga digital na larawan ng kalangitan tuwing tatlong araw, na bubuo ng humigit-kumulang 20 terabytes ng data bawat gabi.

Ang Heliolinc3D ay sinubukan gamit ang data mula sa ATLAS survey na isinagawa ng University of Hawai'i. Sa panahon ng pagsubok na ito, matagumpay na natukoy ng algorithm ang isang PHA na pinangalanang 2022 SF289, na na-obserbahan ng ATLAS ngunit hindi natukoy bilang isang bagong bagay gamit ang mga tradisyonal na pamamaraan. Nakikita ng algorithm ang mga pagbabago sa kalangitan sa pamamagitan ng pagbabawas ng sunud-sunod na mga larawan at pagtukoy ng mga pagkakaiba. Pagkatapos ay sinusukat nito ang liwanag at posisyon ng mga pagkakaibang ito.

Bukod sa pagtukoy sa mga PHA, ang Vera C. Rubin Observatory ay inaasahang gagawa ng iba't ibang pagtuklas ng solar system, kabilang ang mga bagay na Kuiper belt at potensyal na mas malalaking interstellar na bagay. Babaguhin ng obserbatoryo ang larangan ng astronomiya sa pamamagitan ng pagkuha ng hindi pa naganap na dami ng data at pagbibigay sa mga siyentipiko ng mahahalagang insight sa ating solar system at higit pa.

