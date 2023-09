Natuklasan ng mga Siyentista ang Mas Mabagal na Paglago ng mga Cosmic Structure kaysa sa Hinulaan

Natuklasan ng mga siyentipiko sa Unibersidad ng Michigan na ang malalaking istruktura ng kosmiko, tulad ng mga kumpol ng kalawakan, ay lumalaki sa mas mabagal na bilis kaysa sa hinulaang ng Einstein's Theory of General Relativity. Natuklasan din nila na ang pagsugpo sa paglaki ng istruktura ng kosmiko ay mas makabuluhan kaysa sa hinuhulaan ng teorya dahil sa pagbilis ng paglawak ng uniberso na dulot ng madilim na enerhiya.

Ang pamamahagi ng mga kalawakan sa uniberso ay hindi basta-basta; sa halip, sila ay madalas na magkakasama. Nagsimula ang mga kumpol na ito bilang maliliit na kumpol ng materya sa unang bahagi ng uniberso at unti-unting lumaki bilang mga kalawakan, pagkatapos ay naging mga kumpol at filament ng kalawakan. Ang paglaki ng mga istrukturang kosmiko ay naiimpluwensyahan ng pakikipag-ugnayan ng gravitational at pag-urong sa ilalim ng kanilang sariling gravity.

Ang madilim na enerhiya, na isang misteryosong bahagi ng uniberso, ay nagpapabilis sa paglawak ng uniberso ngunit may kabaligtaran na epekto sa paglaki ng malalaking istruktura. Pinapapahina nito ang mga kaguluhan at pinapabagal ang paglaki ng mga istruktura. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa clustering at paglaki ng mga cosmic na istruktura, ang mga siyentipiko ay makakakuha ng mga insight sa kalikasan ng gravity at dark energy.

Upang siyasatin ang paglaki ng mga istruktura, ang mga mananaliksik ay gumamit ng iba't ibang cosmological probes. Sinuri nila ang background ng cosmic microwave, na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa pamamahagi ng bagay sa unang bahagi ng uniberso. Sinuri din nila ang mahinang gravitational lensing ng mga hugis ng kalawakan upang i-decode ang pamamahagi ng bagay sa pagitan natin at ng background ng cosmic microwave.

Bukod pa rito, tiningnan ng mga mananaliksik ang mga galaw ng mga kalawakan sa lokal na uniberso upang subaybayan ang paglaki ng mga istruktura sa ibang pagkakataon. Ang pagkakaiba sa mga rate ng paglago na kanilang naobserbahan ay nagiging mas kitang-kita habang papalapit sila sa kasalukuyang araw.

Ang mga natuklasang ito ay potensyal na tumutugon sa "S8 tension" sa kosmolohiya, na lumitaw kapag ang dalawang magkaibang pamamaraan ay nagbunga ng hindi magkatugmang mga halaga para sa parameter na naglalarawan sa paglaki ng mga istruktura. Ang pagtuklas ng mga mananaliksik sa isang late-time na pagsugpo sa paglago ay maaaring magdala ng dalawang halaga sa pagkakasundo.

Nilalayon ng koponan na higit pang palakasin ang istatistikal na ebidensya para sa pagsugpo sa paglago na ito at magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa mga implikasyon ng kanilang mga natuklasan. Ito ay isang kapana-panabik na pagkakataon upang matuklasan ang mga bagong pisika o tumuklas ng mga potensyal na sistematikong mga error sa kasalukuyang mga modelo upang mas maipaliwanag ang ebolusyon ng mga istrukturang kosmiko.