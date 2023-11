The Zone of Avoidance: Unlocking the Hidden Universe

Ang ating kaalaman sa malawak na uniberso ay palaging limitado sa katotohanan na tayo ay nasa loob ng Milky Way galaxy, na napapalibutan ng interstellar gas at alikabok. Ang alikabok na ito ay nagdudulot ng malaking hamon sa ating mga obserbasyon, partikular sa gitnang rehiyon ng ating kalawakan, na kilala bilang Zone of Avoidance. Matagal nang tinutukoy ng mga siyentipiko ang rehiyong ito dahil ang mga siksik na ulap ng alikabok ay humahadlang sa nakikitang liwanag, na nagpapahirap sa pag-obserba ng mga extragalactic na bagay. Gayunpaman, ang mga kamakailang pagsulong sa teknolohiya ay nagbibigay-daan sa amin na makapasok sa kosmikong hadlang na ito at mag-explore sa kabila.

Gamit ang infrared at radio light, na maaaring tumagos sa Zone of Avoidance, nakagawa ang mga mananaliksik ng mga groundbreaking na pagtuklas. Ang isang bagong pag-aaral na na-publish sa arXiv preprint server ay gumamit ng data mula sa VISTA Variables in Vía Láctea (VVV) survey upang maghanap ng mga galaxy sa loob ng mapaghamong rehiyong ito. Ang VVV survey, na isinagawa ng VISTA telescope sa Paranal, Chile, ay pangunahing nakatuon sa pag-aaral ng mga globular at open cluster ngunit nakakuha din ng data sa mga galaxy.

Upang matukoy ang mga kalawakan, gumamit ang koponan ng isang paraan na kinasasangkutan ng pagpili ng mga pinahabang bagay sa loob ng data ng VVV at pag-filter sa mga ito batay sa kanilang galactic spectrum. Ang diskarte na ito, bagama't nililimitahan, ay nagbigay-daan sa kanila na kumpirmahin ang pagkakaroon ng 182 kalawakan sa 271 na kandidato, kumpara sa 1.5 milyong bagay na nakalista sa 2MASS Extended Source Catalogue.

Ang mga natuklasang ito ay kumakatawan sa isang makabuluhang hakbang sa pag-alis ng mga misteryong nakatago ng Zone of Avoidance. Plano ng koponan na ipagpatuloy ang kanilang pananaliksik sa pamamagitan ng pagsasama ng data mula sa VVV eXtended Survey, na may potensyal na magbunyag ng libu-libong mga kalawakan. Sa bawat pagtuklas, lumalawak ang ating pang-unawa sa uniberso, na nagbibigay liwanag sa isang dating nakatakip na bahagi ng kosmos.

FAQ:

Q: Ano ang Zone of Avoidance?

A: Ang Zone of Avoidance ay tumutukoy sa gitnang rehiyon ng Milky Way galaxy, na puno ng interstellar gas at alikabok. Pinipigilan ng alikabok na ito ang nakikitang liwanag, na ginagawang mahirap na obserbahan ang mga extragalactic na bagay.

Q: Paano pinag-aaralan ng mga siyentipiko ang Zone of Avoidance?

A: Ang mga siyentipiko ay gumagamit ng infrared at radio light, na maaaring tumagos sa alikabok sa Zone of Avoidance, upang pag-aralan ang rehiyong ito at gumawa ng mga obserbasyon sa mga galaxy at iba pang celestial na bagay.

Q: Ano ang VVV survey?

A: Ang survey ng VISTA Variables in Vía Láctea (VVV) ay isang proyektong isinagawa ng VISTA telescope sa Paranal, Chile. Pangunahing nakatuon ito sa pag-aaral ng mga globular cluster at open cluster ngunit kumukuha din ng mahalagang data sa mga galaxy sa loob ng Zone of Avoidance.

Q: Ano ang mga plano sa hinaharap para sa pag-aaral ng Zone of Avoidance?

A: Nilalayon ng pangkat ng pananaliksik na palawakin ang kanilang pag-aaral sa pamamagitan ng pagsasama ng data mula sa VVV eXtended Survey, na nagbibigay-daan para sa paggalugad ng libu-libong mga kalawakan sa loob ng Zone of Avoidance.