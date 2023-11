X-59 Supersonic Aircraft ng NASA: Paghahanda ng Daan para sa Mas Mabilis na Paglalakbay sa himpapawid

Ang groundbreaking na X-59 supersonic na sasakyang panghimpapawid ng NASA, na madalas na tinatawag na 'anak ng Concorde,' ay gumagawa ng makabuluhang pag-unlad patungo sa kanyang inaugural flight. Inihayag kamakailan ng ahensya ng espasyo na ang sasakyang panghimpapawid ay inilipat sa kamalig ng pintura sa pasilidad ng Lockheed Martin Skunk Works sa Palmdale, California, na nagmamarka ng isang mahalagang milestone sa proseso ng pag-unlad.

Kapag naipinta na ang X-59, magsasagawa ang koponan ng mga panghuling sukat ng timbang at hugis nito upang mapahusay ang pagmomodelo ng computer. Idinisenyo upang lumipad nang mas mabilis kaysa sa bilis ng tunog, halos dalawang beses na mas mabilis kaysa sa iconic na Concorde, ang supersonic na pampasaherong eroplano na ito ay naglalayong mabawasan ang pagkagambala dulot ng mga sonic boom. Determinado ang mga inhinyero na bawasan ang tunog sa isang 'sonic thump', na tinitiyak ang kaunting kaguluhan para sa mga tao sa lupa.

Nakatutuwang, natukoy ng NASA ang humigit-kumulang limampung itinatag na ruta na nagkokonekta sa mga lungsod kung saan posibleng gumana ang X-59. Ang isang ganoong ruta ay magpapahintulot sa mga flight mula New York City papuntang London, na binabawasan ang mga oras ng paglalakbay nang hanggang apat na beses sa karaniwang tagal. Inihayag din ang scheme ng pintura ng X-59, na nagtatampok ng halos puting katawan, isang Nasa "sonic blue" sa ilalim, at nakamamanghang pulang accent sa mga pakpak.

Higit pa sa visual appeal nito, ang pintura ay may mahalagang layunin. Ito ay gumaganap bilang isang proteksiyon na layer, pinoprotektahan ang sasakyang panghimpapawid mula sa kahalumigmigan at kaagnasan, habang isinasama rin ang mga marka ng kaligtasan na mahalaga para sa mga operasyon sa lupa at paglipad. Si Cathy Bahm, ang project manager para sa low boom flight demonstrator, ay nagpahayag ng malaking sigasig para sa proyekto, na nagsasabi na ang makita ang X-59 na pinalamutian ng sariwang pintura at livery ay magiging isang nakamamanghang sandali, na magbibigay-buhay sa kanilang paningin.

Ang X-59 supersonic na sasakyang panghimpapawid ay gumaganap ng isang pangunahing papel sa misyon ng Quesst ng NASA, na kasangkot sa paglipad sa ilang piling komunidad ng US upang mangalap ng data sa mga pampublikong perception ng tunog ng sasakyang panghimpapawid. Ang data na ito ay ibibigay sa mga regulator, na posibleng magbibigay daan para sa mga pagsasaayos sa kasalukuyang mga panuntunan na nagbabawal sa komersyal na supersonic na paglipad sa lupa.

Sa inaasahang kakayahan nitong baguhin ang paglalakbay sa himpapawid, ang X-59 ay kumakatawan sa isang makabuluhang hakbang pasulong sa teknolohiya ng aviation. Habang sumusulong ang NASA patungo sa inaugural flight ng sasakyang panghimpapawid, ang hinaharap ng mas mabilis at mas tahimik na paglalakbay sa himpapawid ay lumilitaw na mas malapit kaysa dati.

FAQs

Ano ang X-59 supersonic aircraft?

Ang X-59 ay isang supersonic na sasakyang panghimpapawid na binuo ng NASA na may layuning lumipad nang mas mabilis kaysa sa bilis ng tunog at makabuluhang bawasan ang nakakagambalang epekto ng mga sonic boom.

Ano ang layunin ng pagpipinta ng X-59?

Ang pintura sa X-59 ay nagsisilbi sa parehong cosmetic at functional na layunin. Nagdaragdag ito ng visual appeal habang pinoprotektahan ang sasakyang panghimpapawid mula sa kahalumigmigan at kaagnasan. Bukod pa rito, kabilang dito ang mga marka ng kaligtasan na mahalaga para sa mga operasyon sa lupa at paglipad.

Paano makakaapekto ang X-59 sa paglalakbay sa himpapawid?

Kung matagumpay, maaaring baguhin ng X-59 ang paglalakbay sa himpapawid sa pamamagitan ng makabuluhang pagbabawas ng mga oras ng paglalakbay. Halimbawa, ang isang iminungkahing ruta ay mula sa New York City hanggang London, na maaaring makumpleto nang hanggang apat na beses na mas mabilis kaysa sa kasalukuyang mga tagal ng flight.

Ano ang layunin ng misyon ng Quesst ng NASA?

Ang misyon ng Quesst ay nagsasangkot ng pagpapalipad ng X-59 sa mga piling komunidad ng US upang mangalap ng data sa mga pampublikong pananaw sa tunog ng sasakyang panghimpapawid. Ibibigay ang data na ito sa mga regulator, na posibleng humahantong sa mga pagsasaayos sa kasalukuyang mga panuntunan na naghihigpit sa supersonic na paglipad sa lupa.