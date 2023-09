Spot the Starlink: Mga Satellite na Napagkamalan para sa mga UFO na Nakikita sa Houston

Kung sakaling tumingala ka sa kalangitan sa gabi at nakakita ng isang string ng mga maliliwanag na ilaw na gumagalaw sa kabuuan nito, maaaring napagkamalan mo silang unidentified flying objects (UFOs). Gayunpaman, ang mga ilaw na ito ay talagang bahagi ng Starlink satellite network na binuo ng SpaceX.

Nilalayon ng Starlink na magbigay ng abot-kayang internet access sa mga malalayong lugar sa pamamagitan ng pag-deploy ng libu-libong satellite sa orbit sa paligid ng 340 milya sa itaas ng Earth. Sa kasalukuyan, mayroong mahigit 4,500 Starlink satellite na gumagana.

Para sa mga residente ng Houston, magkakaroon ng mga pagkakataong masulyapan ang "satellite train" sa ibabaw ng lungsod sa ilang partikular na gabi. Ayon sa isang Starlink tracker, dadaan ang mga satellite sa Houston mula hilagang-kanluran hanggang silangan sa Huwebes ng 8:30 pm, at mula hilagang-kanluran hanggang timog sa Biyernes ng 8:38 pm Ang mga sightings na ito ay makakapagbigay ng nakakasilaw na pagpapakita ng mga ilaw sa kalangitan sa gabi.

Kung mas gusto mo ang maagang umaga, maaari mo ring masaksihan ang mga satellite, bagama't maaaring lumabo ang mga ito. Maaaring asahan ng mga early bird viewers ang mga makikita sa Biyernes ng 5:21 am mula hilaga hanggang hilagang-silangan, Sabado ng 6:09 am mula kanluran hanggang hilagang-silangan, Linggo ng 5:26 am mula hilaga hanggang hilagang-silangan, at muli sa 6:05 ng umaga mula hilagang-kanluran hanggang timog-silangan, at Lunes ng 5:53 ng umaga mula kanluran hanggang timog-silangan. Ang mga viewing window ay maaaring mula dalawa hanggang pitong minuto.

Noong Agosto, maraming tao sa Timog-silangang Texas ang pinanood sa isang palabas nang inilunsad ang 15 Starlink satellite mula sa Vandenberg Space Force Base ng California. Ang mga video na kumukuha ng string ng mga ilaw ay bumaha sa social media, na nagdulot ng pagtataka at pagkalito sa mga manonood.

Kaya, sa susunod na makakita ka ng linya ng mga ilaw na gumagalaw sa kalangitan sa gabi, huwag maalarma. Sa halip, maglaan ng ilang sandali upang pahalagahan ang kahanga-hangang network ng mga Starlink satellite na ginagawang katotohanan ang murang internet access kahit sa pinakamalayong lokasyon.

Pinagmumulan:

– Starlink: Isang network ng mga satellite na binuo ng SpaceX upang magdala ng murang internet sa mga malalayong lokasyon. Mayroong higit sa 4,500 Starlink satellite na kasalukuyang nasa orbit mga 340 milya sa itaas ng Earth.

– Starlink Tracker: Isang online na tool na ginagamit upang subaybayan ang lokasyon at visibility ng Starlink satellite.