Pagmamasid sa Langit: Oktubre 20-23

Ang artikulong ito ay nagbibigay ng impormasyon sa pagmamasid sa kalangitan mula Oktubre 20-23, kabilang ang mga posisyon ng mga planeta, ang visibility ng Buwan, at ang Orionid meteor shower.

Oktubre 20

Ang Mercury, ang pinakamaliit na planeta sa solar system, ay umaabot sa superior conjunction at makikita bilang isang evening star sa Nobyembre.

Sa madilim na bintana, posibleng makita ang M1, ang Crab Nebula, na nalalabi ng isang napakalaking bituin na sumabog noong 1054. Ang nebula ay lumilitaw bilang isang mapuputing mantsa sa kalangitan, at ang gitnang pulsar nito ay makikita na may malaking teleskopyo.

Oktubre 21

Ngayong gabi ay International Observe the Moon Night, at ang Buwan ay umabot sa First Quarter. Nag-aalok ito ng magagandang pagkakataon para sa pagmamasid habang pumapatak ang takipsilim. Ang Buwan ay nasa Sagittarius, mataas sa timog sa paglubog ng araw at lumilipat patungo sa timog-kanlurang abot-tanaw.

Maaaring hanapin ng mga tagamasid ang terminator, na siyang linyang naghahati sa madilim at maliwanag na bahagi ng Buwan. Ang Apennine Mountains at craters Archimedes, Autolycus, at Aristillus ay makikita malapit sa ekwador. Sa timog ng ekwador, makikita ang mga craters na Albategnius at Hipparchus.

Ang Orionid meteor shower ay tumataas din ngayong gabi, na may pinakamainam na oras ng panonood sa madaling araw ng Oktubre 22. Ang mga meteor ay nagmumula sa mga labi na naiwan ng Halley's Comet at makikita malapit sa konstelasyon na Orion, na may maliwanag na punto sa hilagang-silangan ng bituin Betelgeuse. Maaaring asahan ng mga tagamasid na makakita ng 15 hanggang 20 meteor kada oras bago sumikat ang araw.

Oktubre 22

Ang pinakamagandang oras para tingnan ang Orionid meteor shower ay sa mga oras ng madaling araw sa pagitan ng 2 AM at lokal na pagsikat ng araw. Ang nagniningning na punto ng mga meteor ay malapit sa bituing Betelgeuse sa Orion, at ang pinakamagandang tanawin ay magmumula sa halos 45° sa magkabilang panig ng puntong ito.

Ang mga tagamasid ay dapat makahanap ng isang madilim na kalangitan na may malinaw na tanawin ng hilagang, silangan, at timog na abot-tanaw at i-scan ang kalangitan para sa mga shooting star. Makukuha din ng mga Astophotographer ang mga meteor sa kanilang mga larawan. Ang mga rate ng meteor ay dapat na mapabuti habang papalapit ang bukang-liwayway.

Oktubre 23

Naabot ng Venus ang pinakamalaking haba ng kanluran sa 7 PM EDT, na lumilitaw sa humigit-kumulang 46° mula sa Araw. Ang planeta ay umabot din sa dichotomy, na lumilitaw na kalahating ilaw. Maaaring ihambing ng mga tagamasid ang hitsura ni Venus sa mga susunod na araw upang matukoy kung kailan ito lumilitaw nang eksaktong kalahating ilaw.

Kasalukuyang nakikita si Venus bilang isang morning star at magpapatuloy sa mga susunod na araw.

Pinagmumulan:

– Astronomy: Roen Kelly