Kumpirmasyon at Hindi Pag-apruba: Ang Paghahanap para sa Pinakamalayong Kalawakan

By

Ang mga siyentipiko ay matagal nang naghahanap upang mahanap ang pinakamalayong kalawakan sa uniberso. Kamakailan, ang isang pansamantalang kandidato na pinangalanang "Maisie's Galaxy" ay inihayag, na nagmumungkahi na ito ay maaaring umiiral sa isang hindi kapani-paniwalang maagang yugto sa kasaysayan ng kosmiko. Gayunpaman, ang karagdagang pananaliksik ay nagsiwalat ng isa pang kalawakan, ang CEERS-93316, na tila mas malayo pa. Ang mga natuklasang ito ay nangangailangan ng pagpapatunay.

Upang matukoy ang distansya at edad ng mga potensyal na "pinakaunang mga kalawakan," ang mga astronomo na pinamumunuan ni Pablo Arrabal Haro mula sa National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory sa Tucson, AZ, ay nagsagawa ng mga spectroscopic na pag-aaral sa pakikipagtulungan sa isang koponan sa Scotland. Kinumpirma ng kanilang pananaliksik na umiral ang Maisie's Galaxy ng hindi bababa sa 390 milyong taon pagkatapos ng Big Bang. Bukod pa rito, pinabulaanan nila ang paunang pagtatantya ng distansya para sa CEERS-93316, na inilalagay ito sa isang mas makatotohanang redshift na z~4.9, humigit-kumulang 12 bilyong light-years ang layo.

Ang kumpirmasyon ng Maisie's Galaxy at ang pagtuklas ng CEERS-93316 ay nag-aalok ng mahahalagang insight sa unang bahagi ng uniberso. Ang mga galaxy na ito ay lumilitaw na mas maliwanag kaysa sa iba sa parehong panahon, na nagmumungkahi ng mabilis na paglaki ng mga kalawakan sa unang ilang daang milyong taon pagkatapos ng Big Bang, na humahamon sa kasalukuyang mga modelo ng pagbuo ng kalawakan.

Upang makakuha ng tumpak na mga sukat ng distansya, ang pangkat ng pananaliksik ay nagsagawa ng mga follow-up na spectral na pag-aaral ng dalawang kalawakan. Pinayagan sila ng Spectroscopy na kumpirmahin ang mataas na redshift ng Maisie's Galaxy at pabulaanan ang naunang pagtatantya para sa CEERS-93316. Sa pamamagitan ng pagmamasid sa pinakamaagang mga kalawakan, inaasahan ng mga astronomo na maunawaan ang mga kondisyon at proseso na humantong sa pagsilang at ebolusyon ng mga bagay na ito sa mga unang yugto ng uniberso.

Ang pananaliksik na ito, na ginawang posible ng James Webb Space Telescope (JWST), ay nagpapakita ng kapangyarihan ng obserbatoryong ito sa pag-detect ng mga high-redshift na galaxy. Ang misyon ng JWST na mahanap ang pinakamalayong kalawakan sa bukang-liwayway ng oras ng kosmiko ay magbibigay-daan sa mga siyentipiko na mangalap ng detalyadong impormasyon tungkol sa unang bahagi ng uniberso. Sa bawat pagtuklas, ang mga kakayahan ng teleskopyo ay lampas sa inaasahan, na nagbibigay ng mahahalagang insight sa mga pisikal na katangian ng mga galaxy sa unang bahagi ng uniberso.

Habang ang JWST ay patuloy na sumilip sa kamusmusan ng uniberso, inaasahan ng mga astronomo ang higit pang mga anunsyo ng mga unang galaxy. Sa kalaunan, maaaring matuklasan ng JWST o ng kahalili nito ang mailap na "unang kalawakan," na naghahayag ng mahalagang impormasyon tungkol sa uniberso ilang daang milyong taon pagkatapos ng Big Bang.

Pinagmumulan:

– Ang Pakikipagtulungan sa Global Team ay Kumpirmahin, Pinatutunayan ang Malayong Kalawakan

– Kumpirmasyon at Pagpapabulaanan ng Very Luminous Galaxies sa Unang Uniberso

– Pagsilip sa Maagang Uniberso: Isang Kwento ng Kumpirmasyon at Pagpapabulaanan