Nilalayon ng Bagong Proyekto na Gamitin ang Hydrogen mula sa Rocks para sa Malinis na Enerhiya

Ang isang bagong tatlong taong proyekto na pinondohan ng Grantham Foundation para sa Proteksyon ng Kapaligiran ay isinasagawa sa CU Boulder upang tuklasin ang posibilidad ng paggamit ng hydrogen mula sa mga bato upang magbigay ng malinis na enerhiya sa buong mundo. Ang proyekto ay naglalayong siyasatin ang produksyon ng "geologic" hydrogen, na nabuo kapag ang tubig ay naghahalo sa mga mineral na mayaman sa bakal sa loob ng crust ng Earth.

Ang geologic hydrogen ay may potensyal na maging isang mahalagang mapagkukunan para sa napapanatiling enerhiya dahil hindi ito naglalabas ng mga greenhouse gas kapag sinunog, na ang tubig ang tanging byproduct. Ang pangunahing layunin ng proyekto ay upang matukoy kung ang mga deposito ng hydrogen na ito ay maaaring ligtas na dalhin sa ibabaw sa sapat na dami upang matugunan ang mga pangangailangan sa pandaigdigang enerhiya.

Ang pangkat ng pananaliksik, na binubuo ng mga eksperto mula sa CU Boulder, Columbia University, Montana State University, University of Southampton, at ang start-up na kumpanya na Eden GeoPower, ay magsasagawa ng mga eksperimento sa laboratoryo at sa ilalim ng lupa upang pasiglahin ang Earth na makagawa ng mas maraming hydrogen. Ang layunin ay upang kopyahin ang natural na subsurface system nang mas malapit hangga't maaari.

Ang pangangailangan para sa hydrogen ay tumataas, na nag-udyok sa mga siyentipiko na tuklasin ang mga alternatibong mapagkukunan na higit sa tradisyonal na mga pamamaraan. Iminumungkahi ng kamakailang pananaliksik na maaaring mayroong maraming deposito ng geologic hydrogen na nakatago sa ilalim ng lupa, na may kakayahang matugunan ang mga pangangailangan ng likidong gasolina ng sangkatauhan sa loob ng maraming siglo.

Kasama sa proyekto ang pagbabarena ng mga borehole at pag-iniksyon ng tubig sa mga pormasyon ng mayaman sa bakal na bato upang simulan ang mga reaksiyong kemikal at makagawa ng mas maraming hydrogen. Gagawin din ang mga hakbang upang maiwasang kainin ng bakterya ang bagong nabuong gas.

Sa ilalim ng pamumuno ni Dr. Alexis Templeton, isang dalubhasa sa pag-aaral ng mga kapaligiran sa ilalim ng ibabaw, maingat na susubaybayan ng pangkat ng pananaliksik ang proseso upang matiyak na walang mga hindi sinasadyang kahihinatnan sa kapaligiran. Ang layunin ay upang matukoy kung ang geologic hydrogen ay isang mabubuhay at napapanatiling mapagkukunan ng malinis na enerhiya na maaaring patuloy na magawa sa paraang responsable sa kapaligiran.

Ang proyektong ito ay umaayon sa pananaw ng CU Boulder Department of Geological Sciences na responsableng gamitin ang mga likas na yaman ng Earth at mag-ambag sa hinaharap ng napapanatiling enerhiya para sa mga susunod na henerasyon.

Pinagmumulan:

– Grantham Foundation para sa Proteksyon ng Kapaligiran

– CU Boulder Department of Geological Sciences

– US Geological Survey