Pag-unawa sa Central US Warming Hole: A Quirk in Climate Change

Ang isang kamakailang kababalaghan na tinatawag na "warming hole" ay nakakuha ng pansin sa gitnang Estados Unidos. Habang ang pandaigdigang average na temperatura ay patuloy na tumataas dahil sa pagbabago ng klima, ang partikular na rehiyon na ito ay hindi nakaranas ng parehong antas ng pag-init mula noong kalagitnaan ng ika-20 siglo. Gayunpaman, natuklasan ng mga siyentipiko na ang anomalyang ito ay maaaring hindi resulta ng pagbabago ng klima sa paglaktaw sa gitnang US kundi isang kumplikadong kumbinasyon ng mga salik.

Ang isang teorya ay nagmumungkahi na ang mga aerosol sa atmospera ng gitnang US ay sumasalamin sa ilan sa enerhiya ng araw pabalik sa kalawakan, sa gayon ay nagpapalamig sa rehiyon. Ang isa pang posibilidad ay ang lupang pang-agrikultura sa lugar, kasama ang mga sistema ng irigasyon nito, ay nagsisilbing natural na evaporative cooler. Ang tumaas na pag-ulan na naobserbahan sa rehiyon sa nakalipas na dalawang dekada kumpara sa mga nakaraang taon ay higit pang sumusuporta sa teoryang ito. Ang karagdagang tubig sa landscape ay nagsisilbing evaporative cooler, na humahantong sa mas mababang temperatura.

Bagama't tumaas sa karaniwan ang mga temperatura sa mundo, mahalagang kilalanin ang natural na pagkakaiba-iba sa sistema ng klima ng Earth. Ang ilang mga lugar ay maaaring makaranas ng mas mabilis o mas mabagal na mga rate ng pag-init kaysa sa iba. Bukod pa rito, ang mga natural na salik, tulad ng mga sistema ng mababang presyon at mga kondisyon ng atmospera, ay nakakatulong sa pananatili ng warming hole. Ang mga salik na ito ay humahantong sa pagtaas ng takip ng ulap, pag-ulan, at mas malamig na temperatura, na kumikilos bilang isang buffer laban sa matinding init.

Ang mga pinagmulan ng warming hole ay maaaring masubaybayan pabalik sa mga pagbabago sa temperatura sa ibabaw ng tropikal na Karagatang Pasipiko, na naiimpluwensyahan ng parehong natural na pagkakaiba-iba at global warming. Ang mga pagbabagong ito sa temperatura ng karagatan ay nakakaapekto sa sirkulasyon ng atmospera sa US, na nagreresulta sa mas malamig at mas basa na mga pattern ng panahon sa silangang bahagi ng bansa.

Sa kabila ng kasalukuyang estado ng warming hole, inaasahang bababa ito sa hinaharap. Iminumungkahi ng mga modelo ng klima na ang gitnang US ay makakaranas ng mas madalas at matinding heatwave, bagama't sa mas mabagal na bilis kumpara sa ibang mga rehiyon. Sa pamamagitan ng 2040 o 2050, ang matinding temperatura na katulad ng naranasan noong panahon ng Dust Bowl ay maaaring maging mas malamang.

Ang pagkakaroon ng warming hole ay nagpapakita ng pagiging kumplikado ng mga pagbabago sa klima sa rehiyon sa loob ng mas malaking konteksto ng global warming. Ito ay nagsisilbing paalala na hindi araw-araw ay nagiging mas mainit, at ang natural na pagkakaiba-iba ay gumaganap ng isang papel sa paghubog ng mga lokal na pattern ng klima. Bagama't ang gitnang US ay maaaring pansamantalang magtamasa ng mas malamig na temperatura, mahalagang kilalanin na ang pangkalahatang trend ng global warming ay nagpapatuloy at kalaunan ay makakaapekto sa rehiyon nang mas malalim.

