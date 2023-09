Ang Pag-tap sa Mga Taglay ng Tubig sa Buwan ay Maaaring Mangangailangan ng Muling Pag-iisip ng mga Plano, Mga Pagtuklas ng Pag-aaral

By

Ang isang bagong pagsusuri ng mga lunar craters ay nagsiwalat na ang mga tampok na ito ay masyadong bata upang maglaman ng mga sinaunang reservoir ng yelo ng tubig, na hinahamon ang mga nakaraang hula tungkol sa pamamahagi at kasaganaan ng tubig sa Buwan. Ang physicist na si Norbert Schörghofer at ang astrophysicist na si Raluca Rufu ay nagsagawa ng pag-aaral, na natuklasan na ang karamihan sa mga crater na may permanenteng mga bulsa ng anino, na partikular na interes para sa paggalugad sa hinaharap, ay mas bata sa 2.2 bilyong taon.

Bago ang pag-aaral na ito, naniniwala ang mga siyentipiko na ang permanenteng shadowed regions (PSRs), tulad ng mga malalalim na bunganga, ay maaaring maka-trap at makaipon ng tubig na yelo sa loob ng bilyun-bilyong taon dahil sa sobrang lamig ng temperatura nito. Gayunpaman, ang pagsusuri ay nagpapahiwatig na ang mga PSR ay hindi naprotektahan mula sa Araw para sa isang sapat na haba ng oras upang payagan ang akumulasyon na ito.

Ang mga natuklasan ay may makabuluhang implikasyon para sa mga misyon sa buwan, partikular na ang misyon ng Artemis III ng NASA, na kasalukuyang pumipili ng mga landing site batay sa kalapitan ng mga PSR. Habang ang pagkatuklas ay nangangahulugan na ang mga sinaunang reservoir ng tubig na yelo ay hindi inaasahan na umiiral sa Buwan, ito rin ay nagmumungkahi na ang mas lumang mga PSR ay maaaring potensyal na maglaman ng mas maraming tubig kaysa sa mga mas bata. Ang pagtukoy sa edad ng mga crater ay makakatulong sa pagtukoy ng mga angkop na landing site para sa mga misyon sa hinaharap.

Mga Pinagmulan: Science Advances

Kahulugan:

Lunar craters: Pocks at divots sa lunar surface na dulot ng mga impact mula sa mga kometa at asteroid.

Water ice: Nagyeyelong tubig sa anyo ng yelo.

Permanently shadowed regions (PSRs): Mga lugar sa ibabaw ng Buwan na hindi nalantad sa sikat ng araw.

Mga Reservoir: Mga likas na espasyo sa imbakan.