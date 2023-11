Inihayag ng mga Bagong Fossil Discoveries ang Migration ng Ekgmowechashala, isang Lemur-like Primate

By

Ang mga kamakailang pagtuklas ng fossil ay nagbigay-liwanag sa mga pattern ng paglipat at kasaysayan ng ebolusyon ng Ekgmowechashala, isang tulad-lemur na primate na dating nanirahan sa North America. Ang mga fossil ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa mundo na umiral milyon-milyong taon na ang nakalilipas at nag-aalok ng isang kamangha-manghang kuwento ng adaptasyon at kaligtasan.

Natukoy ng mga siyentipiko na ang Ekgmowechashala, na isinalin sa "maliit na pusang lalaki" sa Sioux, ay malamang na lumipat mula sa China patungo sa Hilagang Amerika sa pamamagitan ng tulay ng lupa ng Bering. Niresolba ng pagtuklas na ito ang isang matagal nang misteryo sa biology at itinatampok ang koneksyon sa pagitan ng mga primata sa iba't ibang bahagi ng mundo.

Ang kuwento ng mga primate sa North America ay isang mapang-akit. Ipinahihiwatig ng mga rekord ng fossil na ang iba't ibang uri ng primate ay umunlad sa ngayon ay Estados Unidos at Canada. Ang mga primate na ito ay unang dumating sa North America mula sa Africa, na posibleng tumatawid sa Karagatang Atlantiko sa mga vegetation raft. Ang panahon ng Eocene, na nailalarawan sa nakakapasong temperatura at mayayabong na tanawin, ay nagbigay ng perpektong tirahan para sa mga primata na ito.

Gayunpaman, ang primate na paraiso na ito ay hindi tumagal magpakailanman. Ang isang makabuluhang kaganapan sa pagbabago ng klima na tinatawag na Grande Coupure ay naganap humigit-kumulang 34 milyong taon na ang nakalilipas, na nagresulta sa isang malawakang pagkalipol na lubhang nakaapekto sa mga primata. Ang biglaang pagsisimula ng malamig na panahon at ang pagkawala ng mga rainforest ay napatunayang napakahirap para sa mga nilalang na ito na mabuhay.

Kapansin-pansin, ang mga fossil ng Ekgmowechashala ay natagpuan ilang milyong taon pagkatapos ng malawakang pagkalipol. Itinaas nito ang tanong kung bakit ang partikular na primate species na ito ay nakaligtas habang ang iba ay hindi. Ang isang kamakailang pag-aaral na isinagawa ng Unibersidad ng Kansas ay nagbibigay ng sagot sa enigma na ito.

Inihambing ng mga mananaliksik ang mga upper molar ng Chinese fossil na katulad ng Ekgmowechashala, na kilala bilang Palaeohodite, sa mga fossil ng North American. Ang pagsusuri ay nagsiwalat ng isang kapansin-pansing pagkakatulad, na nagpapatunay ng isang malapit na relasyon sa ebolusyon. Iminumungkahi ng paghahanap na ito na ang Ekgmowechashala ay hindi isang relic o survivor ng mga naunang primate sa North America kundi isang immigrant species na umunlad sa Asia at kalaunan ay lumipat sa North America sa pamamagitan ng Bering land bridge.

Sa grand scheme ng ebolusyon, ang presensya ni Ekgmowechashala sa North America ay panandalian. Ang mga species ay lumitaw ilang milyong taon pagkatapos ng iba pang mga primates, at nawala kaagad pagkatapos. Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito, na kilala bilang isang "Lazarus taxon," ay nagha-highlight sa lumilipas na kalikasan ng buhay at ang pabago-bagong dinamika ng mga ecosystem.

Ang pag-aaral ng paglipat at kaligtasan ng Ekgmowechashala sa likod ng mga makabuluhang pagbabago sa kapaligiran ay nag-aalok ng mahahalagang aral para sa pag-unawa kung paano umaangkop at umunlad ang mga organismo sa iba't ibang mga kondisyon. Sa panahon ng pagbabago ng klima at pag-iingat ng mga species, ang mga natuklasang ito ay sumasalamin sa mga hamon na kinakaharap ng mga kontemporaryong organismo, kabilang ang mga tao.

FAQ:

Q: Ano ang Bering land bridge?

A: Ang Bering land bridge ay isang landmass na nag-uugnay sa kasalukuyang Alaska at Siberia sa mga panahon ng glaciation kapag mas mababa ang lebel ng dagat.

Q: Ano ang Lazarus taxon?

A: Ang Lazarus taxon ay tumutukoy sa isang uri ng hayop na muling lumitaw sa talaan ng fossil katagal nang pinaniniwalaang nawala na ito.

T: Kailan lumipat ang Ekgmowechashala sa North America?

A: Ang Ekgmowechashala ay lumipat sa North America humigit-kumulang 30 milyong taon na ang nakalilipas.

T: Paano nakarating ang mga primate sa North America mula sa Africa?

S: Ipinagpalagay ng mga siyentipiko na ang mga unggoy ng Africa ay tumawid sa Karagatang Atlantiko sa mga vegetation raft.

Pinagmumulan:

– [Link sa University of Kansas](https://news.ku.edu/2021/06/29/paleontology-lazarus-effect-how-finding-chinese-fossil-compared-forgotten-primate)

– Journal ng Human Evolution.