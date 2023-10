Ang Potensyal ng Alfvén Waves sa Taming Runaway Electrons para sa Fusion Energy

By

Ang paggamit ng kapangyarihan ng pagsasanib ay may malaking pangako bilang isang malinis at halos walang limitasyong pinagmumulan ng enerhiya. Gayunpaman, ang pagkamit ng reaksyon ng pagsasanib sa Earth ay nangangailangan ng pag-init ng bagay sa matinding temperatura, na lumilikha ng sobrang init na plasma. Ang hamon ay nakasalalay sa pagpapanatili ng katatagan ng plasma, dahil maaaring mangyari ang mga pagkagambala, na humahantong sa paglabas ng mga runaway na electron at pinsala sa reaktor.

Sa isang kamakailang pag-aaral, ang mga siyentipiko mula sa Princeton Plasma Physics Laboratory (PPPL) ay nagmungkahi ng isang solusyon upang pagaanin ang pinsalang dulot ng mga pagkagambala. Sa pamamagitan ng pagtutuon ng pansin sa mga runaway electron, na isa sa mga pinaka nakakapinsalang bahagi ng mga pagkagambala, natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga electron na ito ay bumubuo ng isang natatanging uri ng electromagnetic wave sa loob ng plasma na tinatawag na Alfvén waves. Ang mga alon na ito, na unang hinulaan ng Swedish physicist na si Hannes Alfvén, ay kumikilos bilang mga preno para sa mga electron na may mataas na enerhiya, na nagpapabagal sa kanilang potensyal na mapanirang paglaki.

Ang pagtuklas ng mga alon ng Alfvén ay nagbibigay ng pag-asa para sa pagbuo ng mas ligtas at mas mahusay na mga fusion reactor. Ang kanilang pagiging epektibo sa pagpigil sa pagbuo ng mga runaway na electron ay nakasalalay sa iba't ibang mga parameter ng plasma, na maaaring maimpluwensyahan ng disenyo ng reaktor. Bagama't wala pang konkretong panukala para sa pagpapatupad, ang International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) sa France at ang DIII-D at ASDEX Upgrade reactor ay mga potensyal na kandidato para sa mga pang-eksperimentong aplikasyon.

Ang pambihirang tagumpay na ito ay hindi lamang nagpaparangal sa legacy ni Alfvén, ngunit nagbubukas din ng pinto sa isang bagong panahon ng disenyo ng fusion reactor. Habang patuloy na tinutuklasan ng mga siyentipiko ang potensyal ng mga alon ng Alfvén, maaari tayong maging isang hakbang na mas malapit sa pagkamit ng malinis at masaganang enerhiya sa pamamagitan ng pagsasanib.

Sanggunian: Chang Liu et al, Self-Consistent Simulation ng Excitation ng Compressional Alfvén Eigenmodes at Runaway Electron Diffusion sa Tokamak Disruptions, Phys. Rev. Lett (2023). DOI: 10.1103/PhysRevLett.131.085102