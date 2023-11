Ang Alien World ng WASP-17 b: Pagbubunyag ng Pambihirang Kuwarts na Ulap

By

Sa malawak na larangan ng mga exoplanet, ang WASP-17 b ay namumukod-tangi bilang isang tunay na dayuhan na mundo. Natuklasan noong 2009 at matatagpuan sa humigit-kumulang 1320 light-years ang layo mula sa Earth, ang gas giant na ito ay nagtataglay ng ilang kahanga-hangang katangian na nagpapaiba nito sa ating pamilyar na solar system. Na may sukat na 1.9 beses na mas malaki kaysa sa Jupiter at isang mass na 0.78 beses lamang kaysa sa Jupiter, ang WASP-17 b ay itinuturing na isa sa mga "pinakamataas" na kilalang mga planeta.

Ang tunay na pinagkaiba ng WASP-17 b ay ang kalapitan nito sa parent star nito at ang resultang pag-uuri nito bilang isang "mainit na Jupiter." Kinukumpleto ang isang orbit sa loob lamang ng 3.7 araw ng Earth, ang WASP-17 b ay nasa panganib na malapit sa bituin nito. Ang kalapit na ito ay hindi lamang humahantong sa matinding radiation ngunit nagiging sanhi din ng pagkandado ng planeta, na ang isang gilid ay patuloy na nakaharap sa bituin at ang kabilang panig ay palaging nakaturo patungo sa kalawakan.

Bilang resulta ng pagiging malapit ng planeta sa bituin nito, tumataas ang temperatura nito sa humigit-kumulang 1550 Kelvin o humigit-kumulang 1280 degrees Celsius sa araw nito. Ang mga temperaturang ito ay maaaring hindi kasing sukdulan ng ilang iba pang mga exoplanet, gaya ng WASP-76 b, kung saan ang temperatura sa ibabaw ay maaaring umabot sa nakakapasong 2400 degrees Celsius, ngunit nagbibigay pa rin sila ng mga hindi pangkaraniwang pangyayari.

Ang James Webb Space Telescope (JWST), ang pinaka-advanced na teleskopyo sa kalawakan na inilunsad, kamakailan ay gumawa ng isang groundbreaking na pagtuklas sa paligid ng WASP-17 b. Gamit ang Mid-Infrared Instrument (IRI) nito, natukoy ng JWST ang mga purong silica (SiO2) na particle, o quartz, sa kapaligiran ng exoplanet. Ito ang unang pagkakataon na naobserbahan ang quartz sa paligid ng anumang exoplanet.

Ang mga naunang obserbasyon ng mga exoplanet atmosphere ay nagsiwalat ng mga silicate na mayaman sa magnesium, tulad ng olivine at pyroxene, ngunit ang purong quartz ay hindi pa natukoy hanggang ngayon. Iminumungkahi ng mga natuklasan na ang quartz na naobserbahan sa kapaligiran ng WASP-17 b ay maaaring ang mga bloke ng gusali para sa mas malalaking butil ng silicates na matatagpuan sa mas malalamig na mga exoplanet at brown dwarf.

Ang pagsusuri sa komposisyon ng mga ulap ng exoplanet ay mahalaga para sa pag-unawa sa pangkalahatang mga kondisyon at proseso ng pagbuo. Ang pagkakaroon ng quartz sa kapaligiran ay nagpapahiwatig ng imbentaryo ng kapaligiran ng iba't ibang mga materyales at nag-aalok ng mga insight sa kung paano nila hinuhubog ang planeta.

Bagama't marami pa ang dapat matuklasan tungkol sa mga ulap ng quartz sa WASP-17 b, pinaghihinalaan ng mga siyentipiko na pangunahin silang umiiral sa linya ng terminator, ang hangganan sa pagitan ng mga panig ng araw at gabi ng planeta. Ang eksaktong dami ng quartz ay nananatiling hindi tiyak, ngunit malinaw na ang WASP-17 b ay patuloy na nagulat sa atin sa mga hindi makamundong katangian nito.

FAQ

Ano ang dahilan kung bakit ang WASP-17 b ay isang dayuhan na exoplanet?

Ang WASP-17 b ay itinuturing na isang dayuhan na exoplanet dahil sa makabuluhang pagkakaiba nito kumpara sa mga planeta sa ating solar system. Ito ay isang higanteng gas na mas malaki kaysa sa Jupiter ngunit may mas kaunting masa, na ginagawa itong pambihirang "puffy." Bukod pa rito, ang pagiging malapit nito sa parent star nito at ang tidally lock na pag-ikot ay nakakatulong sa pagiging dayuhan nito.

Ano ang kahalagahan ng pagtuklas ng mga quartz cloud sa paligid ng WASP-17 b?

Ang pagtuklas ng mga quartz cloud sa kapaligiran ng WASP-17 b ay makabuluhan dahil nagbibigay ito ng insight sa pangkalahatang kondisyon ng planeta at kung paano nagsasama-sama ang iba't ibang mga materyales upang hubugin ang kapaligiran nito. Ang pagtuklas na ito ay tumutulong sa mga siyentipiko na mas maunawaan ang mga exoplanet at ang kanilang mga proseso ng pagbuo.

Paano ginawa ng James Webb Space Telescope ang pagtuklas na ito?

Inobserbahan ng James Webb Space Telescope ang WASP-17 b nang humigit-kumulang sampung oras gamit ang Mid-Infrared Instrument (IRI) nito. Sa pamamagitan ng pagsukat sa epekto ng pagdaan sa atmospera ng exoplanet sa liwanag ng bituin, natukoy ng teleskopyo ang isang natatanging signal na maipaliwanag lamang sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga ulap ng quartz sa atmospera.

Bakit makabuluhan ang pagiging malapit ng WASP-17 b sa bituin nito?

Ang kalapitan ng WASP-17 b sa bituin nito ay nagreresulta sa matinding radiation at matinding temperatura sa araw nito. Ang mga kundisyong ito ay nagdudulot ng hindi pangkaraniwang mga phenomena at nag-aambag sa alien na kalikasan ng exoplanet. Ang pag-unawa sa mga epekto ng stellar proximity ay tumutulong sa mga siyentipiko na maunawaan ang pagkakaiba-iba ng mga exoplanetary system.