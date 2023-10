Mga Insight Sa Mga Orbit at Komposisyon ng Dwarf Planet na Inihayag ng James Webb Space Telescope

Ang isang kamakailang pag-aaral na pinangunahan ng isang internasyonal na pangkat ng mga astronomo ay gumamit ng James Webb Space Telescope (JWST) upang obserbahan at pag-aralan ang tatlong dwarf na planeta sa Kuiper Belt: Sedna, Gonggong, at Quaoar. Isinagawa ang mga obserbasyon gamit ang Near-Infrared Spectrometer (NIRSpec) ng Webb at nagbigay ng mga bagong insight sa mga orbit at komposisyon ng malalayong bagay na ito.

Ang Kuiper Belt ay isang rehiyon sa gilid ng ating solar system na pinaninirahan ng mga bagay. Naging pinagmulan ito ng mga siyentipikong pagtuklas at nagkaroon ng mahalagang papel sa pag-unawa sa kasaysayan ng ating solar system. Ang disposisyon ng Kuiper Belt Objects (KBOs), na kilala rin bilang Trans-Neptunian Objects (TNOs), ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa gravitational currents na humubog sa solar system at nagpapahiwatig ng isang dinamikong kasaysayan ng mga planetary migration.

Ang pag-aaral, na pinangunahan ni Joshua Emery mula sa Northern Arizona University, ay nagsiwalat na ang tatlong dwarf na planeta sa Kuiper Belt ay nagpapakita ng mga kagiliw-giliw na komposisyon at mga katangian ng orbital. Ang mga obserbasyon ay nagpakita ng pagkakaroon ng mga light hydrocarbon at kumplikadong mga organikong molekula na pinaniniwalaang resulta ng methane irradiation.

Iminungkahi ng nakaraang gawain na ang mga dwarf na planeta na ito ay maaaring may mga pabagu-bago ng yelo sa kanilang mga ibabaw na katulad ng iba pang mga katawan ng Trans-Neptunian tulad ng Pluto at Eris. Gayunpaman, ang mga natatanging orbit ng Sedna, Gonggong, at Quaoar ay nagbangon ng mga tanong tungkol sa pagkakaroon ng mga pabagu-bagong ito dahil sa iba't ibang mga rehimen ng temperatura at mga kapaligiran ng pag-iilaw na kanilang nararanasan.

Gamit ang instrumento ng NIRSpec ng Webb, naobserbahan ng koponan ang lahat ng tatlong dwarf na planeta sa malapit-infrared na spectrum. Ang nagresultang spectra ay nagpakita ng kasaganaan ng ethane (C2H6) sa lahat ng tatlong katawan, kasama ang Sedna na nagpapakita ng pinakamataas na antas. Ang acetylene (C2H2) at ethylene (C2H4) ay nakita din sa Sedna. Ang mga molekulang ito ay direktang mga produkto ng pag-iilaw ng mitein. Ang mga pagkakaiba sa kasaganaan ng mga molekulang ito ay iniuugnay sa mga pagkakaiba-iba sa temperatura at mga kapaligiran ng pag-iilaw na nararanasan ng mga dwarf na planeta.

Ang mga bagong insight na ito na ibinigay ng mga obserbasyon ng JWST ay nakakatulong sa aming pag-unawa sa Kuiper Belt at sa dynamics ng panlabas na solar system. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa komposisyon at mga orbit ng malalayong bagay na ito, patuloy na matutuklasan ng mga siyentipiko ang mayamang kasaysayan at ebolusyon ng ating cosmic neighborhood.

Kahulugan:

– Kuiper Belt: Isang rehiyon sa gilid ng ating solar system sa kabila ng orbit ng Neptune na binubuo ng hindi mabilang na nagyeyelong mga bagay.

– Trans-Neptunian Objects (TNOs): Mga bagay na umiikot sa kabila ng orbit ng Neptune sa mga panlabas na gilid ng solar system.

– James Webb Space Telescope (JWST): Isang teleskopyo sa kalawakan na inilunsad ng NASA na idinisenyo upang obserbahan ang uniberso sa infrared na ilaw.

– Near-Infrared Spectrometer (NIRSpec): Isang instrumento sa JWST na sumusukat sa intensity ng liwanag sa near-infrared range.

– Mga dwarf na planeta: Ang mga celestial na katawan na umiikot sa Araw, ay hindi mga buwan, at may halos spherical na hugis ngunit hindi naalis ang kanilang mga orbit sa iba pang mga debris.

– Methane irradiation: Ang proseso kung saan ang mga methane molecule ay nakalantad sa radiation, na nagreresulta sa pagbuo ng iba pang mga molecule.

