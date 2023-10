Papalapit na ang Perseverance Rover sa Paggalugad ng Martian Carbonate Unit

By

Ang Perseverance rover ay nasa bingit ng pag-abot sa isang makabuluhang destinasyon sa Mars: ang margin carbonate unit. Ang mga siyentipiko sa NASA ay sabik na inaabangan ang sandaling ito, dahil ang carbonate unit ay may mahalagang papel sa pagpili sa Jezero crater bilang landing site ng rover.

Ang margin carbonate unit ay matatagpuan sa kahabaan ng panloob na gilid ng western crater rim ng Jezero. Ito ay isang layer na nagpapakita ng natatanging mga lagda ng isang mineral na tinatawag na carbonate. Sa Earth, ang mga carbonate ay karaniwang matatagpuan sa mababaw na shoal ng tubig-tabang o alkaline na lawa. Ito ay pinaniniwalaan na ang isang katulad na proseso ay maaaring naganap sa Mars bilyun-bilyong taon na ang nakalilipas, kung saan ang tubig ng isang lawa sa Jezero crater ay nagdeposito ng carbonate layer sa mga baybayin nito.

Ang mga carbonates ay may malaking interes sa mga siyentipiko para sa maraming dahilan. Una, nagbibigay sila ng mahahalagang insight sa sinaunang kapaligiran ng Mars. Nabubuo ang mga carbonate sa pamamagitan ng mga kemikal na reaksyon na kinabibilangan ng carbon dioxide mula sa atmospera na tumutugon sa likidong tubig. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa presensya, kasaganaan, at isotopic na komposisyon ng mga carbonate, maaaring mahinuha ng mga siyentipiko ang nakalipas na mga antas ng CO₂ sa atmospera sa Mars at magkaroon ng mas mahusay na pag-unawa sa kasaysayan ng klima nito.

Bukod pa rito, ang mga carbonate mineral ay may potensyal na mapanatili ang ebidensya ng sinaunang buhay kung ito ay umiiral sa Mars. Kapag ang mga carbonate ay namuo nang maaga sa pagbuo ng mga bato, maaari nilang makuha at mapanatili ang mga snapshot ng kapaligiran kung saan sila nabuo, kabilang ang anumang mga palatandaan ng microbial life.

Ang paggalugad ng margin carbonate unit sa pamamagitan ng Perseverance ay magsasangkot ng maingat na pagsusuri ng mga sample ng bato sa pag-asang matuklasan ang mahalagang impormasyon tungkol sa nakaraan ng Mars. Ang mga sopistikadong instrumento ng rover ay gagamitin upang pag-aralan ang komposisyon, istraktura, at potensyal na presensya ng mga organikong molekula sa loob ng mga carbonate.

Ang kapana-panabik na hakbang na ito sa misyon ay naglalapit sa atin sa paglutas ng mga misteryo ng Mars at pagpapalalim ng ating pag-unawa sa nakaraan nitong matitirahan. Ang data na nakolekta mula sa margin carbonate unit ay maaaring magbigay ng mahahalagang pahiwatig tungkol sa sinaunang klima ng Mars at ang posibilidad ng nakaraang microbial life sa pulang planeta.

Kahulugan:

– Carbonate: Isang mineral na nabubuo sa pamamagitan ng kemikal na reaksyon sa pagitan ng carbon dioxide at likidong tubig, na kadalasang matatagpuan sa tubig-tabang o alkaline na mga lawa.

– Jezero Crater: Ang landing site sa Mars para sa Perseverance rover ng NASA, na pinili para sa potensyal nitong magkaroon ng ebidensya ng nakaraang microbial life.

Pinagmulan: NASA/JPL-Caltech