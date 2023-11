Paggalugad sa Diverse Worlds Beyond: Hubble Reveals Rock-Sized Exoplanet

By

Ang isang kamakailang pagtuklas ng Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) ng NASA ay naglabas ng isang maliit, mabatong exoplanet na pinangalanang LTT 1445Ac, na matatagpuan sa konstelasyon ng Eridanus, humigit-kumulang 22 light-years ang layo mula sa Earth. Ang pinagkaiba ng paghahanap na ito ay ang kamakailang pag-verify ng laki ng planeta gamit ang Hubble Space Telescope, na nagpapakita sa mga mananaliksik ng mahahalagang insight sa mga katangian ng malayong mundong ito.

Habang inilatag ng TESS ang batayan para sa pagtukoy ng LTT 1445Ac noong 2022, hindi sapat ang optical resolution nito para sa tumpak na pagtukoy sa diameter ng planeta. Upang malampasan ang limitasyong ito, isang pangkat ng mga astronomo ang bumaling sa teleskopyo ng Hubble para sa mas tumpak na pagsukat. Ang kanilang mga natuklasan, na tinanggap kamakailan sa The Astronomical Journal, ay nagbigay ng bagong liwanag sa mga pisikal na katangian ng exoplanet na ito.

Sa pagsusuri sa data na nakalap ng Hubble Telescope, natukoy ng team na ang LTT 1445Ac ay may diameter na 1.07 beses kaysa sa diameter ng Earth. Kinukumpirma nito ang mabatong komposisyon nito at nagmumungkahi ng mga katulad na kondisyon ng grabidad sa ating planeta. Gayunpaman, dito nagtatapos ang pagkakatulad. Ang nakakapasong temperatura sa ibabaw ng LTT 1445Ac, na umaabot sa nagliliyab na 500°F (260°C), ay pumuputol sa anumang pag-asa na ito ay isang angkop na kapaligiran para sa buhay gaya ng alam natin.

Ang nangungunang may-akda na si Emily Pass, isang astronomer mula sa Center for Astrophysics | Harvard at Smithsonian, nagpahayag ng pananabik sa potensyal para sa karagdagang paggalugad. Pinagsasama-sama ang spectroscopic analysis mula sa Hubble at sa paparating na James Webb Space Telescope, mas malalalim ng mga siyentipiko ang mga atmospheres ng mga lumilipat na planeta tulad ng LTT 1445Ac. Ang mga obserbasyong ito sa hinaharap ay magpapahusay sa ating pag-unawa sa magkakaibang hanay ng mga exoplanet na umiikot sa malalayong bituin.

Binibigyang-diin ang kahalagahan ng pagtuklas na ito, idinagdag ni Pass, "Ang aming pagsukat ay mahalaga dahil sinasabi nito sa amin na ito ay malamang na isang napakalapit na terrestrial na planeta. Inaasahan namin ang mga follow-on na obserbasyon na magbibigay-daan sa amin upang mas maunawaan ang pagkakaiba-iba ng mga planeta sa paligid ng iba pang mga bituin."

Habang patuloy na inilalantad ng Webb Space Telescope ang mga nobelang natuklasan, ang paghahanap para sa mga matitirahan na exoplanet ay nananatiling mahalagang layunin para sa astronomiya ng Amerika sa darating na dekada. Sa pinagsamang pagsisikap ng mga teleskopyo sa kalawakan tulad ng Hubble, Webb, at ang hinaharap na Habitable Worlds Observatory, ang sangkatauhan ay mas malapit sa pag-unlock sa mga misteryo ng malalayong mundo sa kabila ng ating solar system.

Mga Madalas Itanong (FAQ)

1. Ano ang isang exoplanet?

Ang exoplanet ay tumutukoy sa anumang planeta na matatagpuan sa labas ng ating solar system na umiikot sa isang bituin maliban sa Araw.

2. Ano ang layunin ng TESS at Hubble teleskopyo sa pananaliksik sa exoplanet?

Ang Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) ay idinisenyo upang hanapin ang mga exoplanet sa pamamagitan ng pag-obserba sa pansamantalang pagdidilim ng mga bituin na dulot ng mga planetang dumadaan sa harapan nila. Ang Hubble Space Telescope, sa kabilang banda, ay ginagamit upang pag-aralan ang mga katangian at katangian ng mga exoplanet, na nagbibigay ng mahahalagang insight sa kanilang mga sukat, atmosphere, at iba pang mahahalagang detalye.

3. Ano ang James Webb Space Telescope (JWST)?

Ang James Webb Space Telescope (JWST) ay ang pinakahihintay na kahalili ng NASA sa Hubble Space Telescope. Inaasahang ilulunsad ito sa huling bahagi ng 2021 at pangunahing mamasdan ang uniberso sa infrared spectrum, na nagbibigay ng mga hindi pa nagagawang kakayahan para sa pag-aaral ng mga atmospheres ng exoplanet at sa unang bahagi ng uniberso.