Ang Cyclical Greening ng Sahara: Mga Insight sa Klima at Animal Dispersal

Natuklasan kamakailan ng mga siyentipiko ng klima na ang Sahara Desert ay sumasailalim sa pana-panahong mga pagitan ng pagtatanim, kung saan ang malalawak na lugar ng mga halaman ay sumasakop sa karaniwang tigang na tanawin. Ang mga berdeng yugto na ito ay nangyayari humigit-kumulang bawat 21,000 taon at nailalarawan sa pamamagitan ng paglaganap ng mga ilog, lawa, at mga hayop na umaasa sa tubig. Pinangunahan ng Unibersidad ng Helsinki at Unibersidad ng Bristol ang pananaliksik, na inilathala sa journal Nature Communications.

Nakatuon ang pag-aaral sa pagsisiyasat sa mga wet phase na naranasan ng Sahara, na ang pinakahuling pagtatanim ay naganap sa pagitan ng 5,000 at 15,000 taon na ang nakakaraan. Sa pamamagitan ng pagbuo ng isang bagong modelo ng klima na idinisenyo upang gayahin ang mga panahon ng maalinsangang North Africa, ang mga mananaliksik ay nakapagbigay ng liwanag sa mga sanhi at timing ng mga kaganapang ito.

Ang mga pagbabago sa klima ng Sahara ay iniuugnay sa palipat-lipat na kondisyon ng orbital ng Earth, partikular na ang pag-uurong-sulong sa axis nito. Naaapektuhan ng wobble na ito ang mga pana-panahong pagkakaiba sa pamamahagi ng solar energy at ang intensity ng phenomena gaya ng African Monsoon. Ang mga nakaraang modelo ng klima ay hindi ganap na nakuha ang lawak ng mahalumigmig na mga panahon. Gayunpaman, ang bagong modelo na binuo ng pangkat ng pananaliksik ay nagbibigay ng mas mahusay na pag-unawa sa mga basang kondisyon sa Sahara.

Ang modelo ay nagpapakita na ang North African humid period ay naganap halos bawat 21,000 taon sa nakalipas na 800,000 taon. Ang mas maiinit na tag-araw sa Northern Hemisphere ay nagpapatindi sa lakas ng sistema ng West African Monsoon, na nagreresulta sa pagtaas ng pag-ulan sa Sahara. Ito naman, ay nagtataguyod ng paglago ng uri ng savannah na mga halaman sa buong rehiyon. Sa panahon ng yelo, hindi nangyayari ang pagtatanim dahil natatakpan ng yelo ang matataas na latitud, nagpapalamig sa atmospera at pinipigilan ang tag-ulan.

Ang pag-unawa sa vegetational state ng Sahara ay hindi lamang nakakaintriga ngunit makabuluhan din para sa pagsubaybay sa paggalaw ng mga hayop sa loob at labas ng rehiyon. Ang Sahara ay nagsisilbing gateway na kumokontrol sa dispersal ng mga species sa pagitan ng North at Sub-Saharan Africa at sa loob at labas ng kontinente. Ang paghahalili sa pagitan ng mahalumigmig at tuyo na mga yugto ay may mahalagang papel sa ebolusyon at pagpapakalat ng mga species sa Africa.

Sa pamamagitan ng matagumpay na pagmomodelo sa mga panahong humid ang North Africa, ang mga mananaliksik ay makakakuha ng mas mahusay na mga insight sa mga distribusyon ng tao at ang ebolusyon ng aming genus sa Africa.

