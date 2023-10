Ang Unang Miocene Fossil sa East Africa ay Nagbigay Liwanag sa Kasaysayan ng Ebolusyon

Isang internasyonal na pangkat ng mga mananaliksik, kabilang ang Geochronology at Geology Program ng Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), ay nakagawa ng isang kapana-panabik na pagtuklas sa East Africa. Sa isang papel na inilathala sa journal iScience, iniulat ng koponan ang paghahanap ng unang Miocene mammal fossil sa Gorongosa National Park sa Mozambique, isang mahalagang site para sa pag-unawa sa ebolusyon ng African ecosystem at ang epekto nito sa linya ng hominin.

Ang pag-aaral, na pinangunahan ni Dr. Susana Carvalho mula sa Unibersidad ng Oxford, ay bahagi ng Paleo-Primate Project Gorongosa, na naglalayong protektahan ang biodiversity at itaguyod ang pag-unlad sa lokal na komunidad. Kabilang sa mga natuklasan ng koponan ang mga fossil na ngipin mula sa panahon ng Miocene, na nagtagal mula 5 hanggang 23 milyong taon na ang nakalilipas at may mahalagang papel sa pinagmulan ng African apes.

Higit pa rito, natukoy ng mga mananaliksik ang mga radiometric na petsa para sa geological formation na tinatawag na Mazamba, muling buuin ang paleovegetation sa rehiyon batay sa pedogenic carbonates at fossil woods, at naglalarawan ng iba't ibang fossil, kabilang ang marine vertebrates at invertebrates, reptile, terrestrial mammals, at fossil woods mula sa paleoenvironment sa baybayin. Kapansin-pansin, natuklasan nila ang isang bagong species ng higanteng hyrax na tumitimbang sa pagitan ng 124 at 153 kilo.

Ang groundbreaking na pag-aaral na ito ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa isang hindi pa na-explore na rehiyon sa Africa. Si Mark Sier, isang affiliate scientist sa CENIEH at isang Marie Sklodowska-Curie fellow sa Utrecht University, ay binibigyang-diin ang kahalagahan ng pananaliksik, na nagsasabi, "Ang pag-aaral na ito ay nagbubukas ng isang ganap na bagong tanawin sa isang rehiyon ng Africa na, hanggang ngayon, ay walang laman sa paleontologically." Kasalukuyang sinisiyasat ni Sier ang impluwensya ng mga orbital cycle sa mga sediment sa East Africa bilang bahagi ng kanyang patuloy na proyekto.

Sa pangkalahatan, ang pagtuklas sa mga fossil ng Miocene na ito sa East Africa ay nakakatulong sa ating pag-unawa sa kasaysayan ng ebolusyon ng rehiyon at nagbibigay-liwanag sa mga prosesong humubog sa mga ekosistema ng Africa at nakaimpluwensya sa pagbuo ng mga hominin. Ang pananaliksik na isinagawa sa Gorongosa National Park ay binibigyang-diin ang kahalagahan ng mga paleontological na pag-aaral para sa mga pagsisikap sa konserbasyon at mga hakbangin sa pagpapaunlad ng komunidad.

René Bobe et al, Ang unang Miocene fossil mula sa coastal woodlands sa southern East African Rift, iScience (2023). DOI: 10.1016/j.isci.2023.107644

Ibinigay ng CENIEH

