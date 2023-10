Ang Malawak na Uniberso: Isang Pabilog na Mapa na Inihayag

By

Ang ilustrador na si Pablo Carlos Budassi ay lumikha ng isang mapang-akit na pabilog na mapa na nagpapakita ng kalawakan ng uniberso. Itinatampok ng masalimuot na mapa na ito ang solar system sa gitna nito, na ang sukat ay unti-unting bumababa patungo sa mga panlabas na gilid upang ipakita ang pinakamalayong at napakalaking istruktura sa loob ng nakikitang universe sphere.

Ang paglikha ni Budassi ay hindi lamang kaakit-akit sa paningin ngunit nagsisilbi rin bilang isang paalala ng kahanga-hangang lawak ng kosmos. Sa pamamagitan ng paglalagay ng solar system sa gitna, itinatampok ng mapa ang ating posisyon sa loob ng uniberso, na nagbibigay-daan sa amin na pahalagahan ang sukat at laki ng mga celestial na katawan at istruktura na lampas sa ating sariling planetaryong kapitbahayan.

Para sa mga nabighani sa masining na paglalarawan ni Budassi, may mga karagdagang representasyon ng uniberso na makukuha sa kanyang website. Maaaring tuklasin ng mga bisita ang iba pang mga print, poster, at produkto na nagpapakita ng kanyang mga natatanging artistikong interpretasyon ng kosmos.

Habang tinitingnan natin ang pabilog na mapa na ito, naaalala natin ang ating mababang lugar sa loob ng engrandeng tapiserya ng uniberso. Ito ay nagbibigay inspirasyon sa isang pakiramdam ng pagkamangha at pagkamausisa, na nag-uudyok sa amin na mag-explore pa sa kailaliman ng outer space. Sa malawak na kalawakan na ito, hindi mabilang na mga kababalaghan ang naghihintay sa ating pagtuklas, at ang mapa ni Budassi ay nagsisilbing gateway sa cosmic voyage na ito.

Kahulugan:

– Nakikitang uniberso: Ang rehiyon ng uniberso na nakikita natin mula sa Earth, na limitado ng bilis ng liwanag at edad ng uniberso.

– Solar system: Isang sistemang binubuo ng isang bituin, gaya ng Araw, at ang mga planeta, buwan, asteroid, at kometa na umiikot sa paligid nito.

Source:

– Impormasyong ibinigay ni Pablo Carlos Budassi.