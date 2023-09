Paggalugad sa Mga Unang Taon ng Uniberso: Observational Cosmology at Mga Eksperimento sa Radyo

By

Si Cynthia Chiang, isang associate professor ng physics sa McGill University, ay palaging naaakit sa pagtatrabaho gamit ang kanyang mga kamay. Ang hilig na ito ay humantong sa kanya sa larangan ng observational cosmology, kung saan pinag-aaralan niya ang pinagmulan at pag-unlad ng cosmos sa pamamagitan ng pagkolekta ng data sa mga unang taon ng uniberso.

Nagsimula ang paglalakbay ni Chiang sa observational cosmology nang bumisita siya sa isang lab sa California Institute of Technology sa panahon ng kanyang proseso ng aplikasyon sa graduate school. Agad siyang nabihag ng mga kagamitan sa vacuum at cryostat, at alam na gusto niyang ituloy ang larangang ito. Matapos makumpleto ang kanyang titulo ng doktor, sumali siya sa pangkat ng agham ng teleskopyo ng Planck upang pag-aralan ang background ng cosmic microwave (CMB). Gayunpaman, nais ni Chiang na magtrabaho sa pagbuo ng kanyang sariling instrumento.

Habang pinag-iisipan ang kanyang mga susunod na hakbang, gumugol si Chiang ng isang taon sa South Pole bilang isang winterover scientist para sa South Pole Telescope. Sa kanyang oras doon, naging interesado siya sa cosmic radio waves at ginawa ang paglipat mula sa pag-aaral ng cosmic microwaves sa cosmic radio waves. Nakatuon na ngayon ang Chiang sa pagbuo, pag-deploy, at pagpapatakbo ng mga instrumento na makaka-detect ng mga signal ng radyo mula sa pinakamahalagang panahon ng unang bahagi ng uniberso, partikular sa dark ages at cosmic dawn.

Ang dark ages ay tumutukoy sa isang panahon kung kailan ang uniberso ay pangunahing binubuo ng neutral hydrogen gas. Ang kosmikong bukang-liwayway ay naganap nang bahagya nang mabuo ang mga unang bituin. Ang mga panahong ito ay mahirap obserbahan, na nangangailangan ng mga mananaliksik na pumunta sa mga malalayong lokasyon sa Earth upang mabawasan ang interference mula sa natitirang bahagi ng kosmos.

Ang mga instrumentong gawa ng kamay ni Chiang ay naglalayon na makuha ang liwanag mula sa unang cosmic sunrise at ang kadiliman bago ito. Sa kasalukuyan, isang koponan lamang, na tinatawag na EDGES, ang nag-ulat ng mga potensyal na obserbasyon mula sa panahon ng cosmic dawn, ngunit ang kanilang mga resulta ay nangangailangan pa rin ng kumpirmasyon o pagtanggi mula sa iba pang mga instrumento.

Sa isang panayam kay Quanta, tinalakay ni Chiang ang kanyang mga karanasan sa South Pole, ang mga detalye ng kanyang trabaho sa obserbasyonal na kosmolohiya, at ang kaguluhan sa paglutas ng mga misteryo sa pamamagitan ng siyentipikong pananaliksik.

Kahulugan:

Observational Cosmology: Ang pag-aaral ng pinagmulan, istraktura, at ebolusyon ng uniberso sa pamamagitan ng pagkolekta at pagsusuri ng data ng pagmamasid.

Cosmic Microwave Background (CMB): Relic radiation mula sa Big Bang, na ginagamit upang pag-aralan ang unang bahagi ng uniberso.

Cosmic Dark Ages: Isang panahon sa unang bahagi ng uniberso kung kailan ang uniberso ay pangunahing binubuo ng neutral na hydrogen gas, na nagreresulta sa isang madilim na kalangitan na walang mga bituin at kalawakan.

Cosmic Dawn: Ang panahon kung kailan nagsimulang mabuo ang mga unang bituin, na minarkahan ang pagtatapos ng madilim na panahon. Ang mga sinaunang bituin na ito ay iba sa mga bituing naobserbahan sa kasalukuyang uniberso.

21-sentimetro na Linya: Isang partikular na wavelength ng radyo na ibinubuga ng mga atomo ng hydrogen, na maaaring magamit upang pag-aralan ang iba't ibang panahon sa kasaysayan ng uniberso.

Pinagmumulan:

Pinagmulan: Quanta Magazine

Pinagmulan ng Imahe: Unsplash