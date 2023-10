Ang Epekto sa Ekonomiya ng CU Boulder sa Colorado ay Umabot sa $4.3 Bilyon

Ang isang bagong pag-aaral na isinagawa ng Business Research Division ng CU Boulder's Leeds School of Business ay nagsiwalat na ang unibersidad ay nakabuo ng malaking epekto sa ekonomiya sa buong estado ng Colorado, na may kabuuang $4.3 bilyon sa panahon ng piskal na taon ng 2022–23. Ito ay nagmamarka ng pagtaas mula sa $3.3 bilyon noong nakaraang taon.

Sinuri ng pag-aaral ang iba't ibang salik na nag-ambag sa epekto sa ekonomiya ng CU Boulder. Ang unibersidad ay gumamit ng kabuuang 19,189 na guro, kawani, at mga mag-aaral, na may pinagsamang suweldo at paggasta sa mga benepisyo na $1.1 bilyon. Ang trabahong ito ay lumikha ng direktang epekto sa ekonomiya na $1.8 bilyon, na sumasaklaw hindi lamang sa mga suweldo kundi pati na rin sa paggasta ng unibersidad sa mga produkto at serbisyo mula sa mga lokal na vendor.

Higit pa rito, ang hindi direkta at sapilitan na epekto ng CU Boulder, na nagresulta mula sa pananaliksik at paglipat ng teknolohiya, ay nagpadali sa paglago ng kumpanya at paglikha ng trabaho, na humahantong sa kabuuang epekto na $2.5 bilyon. Ang mga salik tulad ng inflation, pagtaas ng mga gastos sa paggawa, at pinahusay na kalidad ng data na may mas detalyadong mga paggasta na itinalaga sa Colorado ay nag-ambag sa tumaas na epekto sa ekonomiya. Ang katayuan ng CU Boulder bilang pinakamalaking pang-ekonomiyang kontribyutor sa Boulder metropolitan statistical area ay nagpapakita rin ng kahalagahan nito sa lokal na ekonomiya.

Bukod pa rito, natuklasan ng pag-aaral na ang mga gastusin sa pananaliksik ng CU Boulder ay umabot sa $643 milyon, na nagresulta sa isang pang-ekonomiyang kontribusyon na $1.2 bilyon. Ang paggastos ng hindi lokal na estudyante at bisita ng unibersidad sa estado ay umabot sa $777 milyon, na sumasaklaw sa mga gastos para sa upa, mga pamilihan, transportasyon, pangangalaga sa bata, libangan, at pangangalagang pangkalusugan.

Ang direktang paggasta ng CU Boulder sa taon ng pananalapi ay tinatayang nasa $700 milyon, na kasama ang mga na-budget na gastos para sa mga proyekto sa pagtatayo. Kapansin-pansin, ang Hellems Arts and Sciences at Mary Rippon Outdoor Theater renovation projects ay kabilang sa pinakamalaking proyekto sa CU Boulder.

Kung isasaalang-alang ang pangkalahatang epekto sa ekonomiya ng lahat ng kampus at kaakibat na mga ospital ng sistema ng Unibersidad ng Colorado, ang kabuuang epekto sa buong estado ay umabot sa isang kahanga-hangang $17.2 bilyon sa panahon ng piskal na taon ng 2022–23, na sumusuporta sa kabuuang 98,175 na trabaho pangunahin sa Boulder, Denver , at mga metropolitan na lugar ng Colorado Springs.

Mahalagang tandaan na hindi kasama sa pag-aaral ang epekto ng mga alumni, retirees, athletics, o technology transfer. Gayunpaman, itinatampok ng mga natuklasang ito ang malaking kontribusyon na ginagawa ng CU Boulder sa ekonomiya ng estado at sa pangkalahatang kalidad ng buhay.

Pinagmumulan:

– Business Research Division ng CU Boulder's Leeds School of Business