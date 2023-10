Mahiwagang Elemento na Natagpuan sa Ancient Lava Sparks Theory of Earth's Core Leakage

By

Ang mga siyentipiko ay nakagawa ng isang nakakagulat na pagtuklas matapos makita ang isang misteryosong elemento sa sinaunang lava, na humahantong sa mga teorya na ang core ng Earth ay tumutulo. Ang isang pag-aaral ng 62-million-year-old na lava flows sa Baffin Island sa Arctic Archipelago ng Canada ay nagsiwalat ng hindi pangkaraniwang mataas na antas ng helium-3, isang bihirang isotope na nauugnay sa mga panloob na gawain ng ating planeta. Ang mga natuklasan, na inilathala sa journal Nature, ay nagdulot ng matinding debate sa mga mananaliksik at eksperto.

Ang pangkat ng pananaliksik, na binubuo ng mga geochemist mula sa Woods Hole Oceanographic Institution at ang California Institute of Technology, ay nangolekta ng mga pagbabasa mula sa mga sinaunang daloy ng lava ng Baffin Island. Natuklasan nila na ang landmass ay naglalaman ng pinakamataas na ratio ng helium-3, helium-4, at isa pang isotope na natagpuan sa terrestrial na mga bulkan na bato. Nagdala ito ng malaking atensyon, dahil ang paghahanap ng ganoong mataas na antas ng helium-3 sa isang non-astronomical site ay makabuluhan.

Ang Helium-3 ay napakabihirang dahil sa likas na katangian nito. Sa sandaling maabot nito ang ibabaw, ito ay tumakas sa atmospera at nagwawala sa kalawakan. Samakatuwid, kung ang helium-3 ay natuklasan sa ibabaw, malamang na ito ay nagmula sa core ng Earth. Ang paghahanap na ito ay maaaring potensyal na magbigay ng mga pisikal na halimbawa ng pangunahing materyal, na humahamon sa nakaraang pag-unawa na ang core ng Earth ay tinatakan.

Ang mga implikasyon ng pagtuklas na ito ay napakalaki. Maaaring pag-aralan ng mga siyentipiko ang pangunahing materyal sa mga paraan na dati ay imposible kung maitatag na ang materyal ay talagang tumutulo mula sa core. Ang pagkakaroon ng primordial helium-3 ay maaaring magkaroon ng mga lihim tungkol sa pagbuo ng ating planeta na hindi ma-access sa pamamagitan ng iba pang paraan. Iminumungkahi ng paghahayag na ito na ang malalim na Earth ay mas dynamic kaysa sa naunang natanto, na binabaligtad ang mga kumbensyonal na ideya ng geochemical isolation sa pagitan ng core at iba pang mga layer ng ating planeta.

Tinawag ni Forrest Horton, isang geochemist sa Woods Hole Oceanographic Institution, ang pagtuklas na "kapana-panabik" at binibigyang-diin na marami pang gawain ang dapat gawin. Ang pag-aaral ay nagtaas ng higit pang mga tanong kaysa sa nasagot nito, na nagbukas ng mga bagong paraan para sa pagsasaliksik sa core ng Earth. Ang karagdagang katibayan ng core leakage ay ibinigay sa ulat ng mga siyentipiko na inilathala sa journal Nature.

Sa pangkalahatan, hinahamon ng groundbreaking na pagtuklas na ito ang umiiral na kaalaman tungkol sa core ng Earth at nagbibigay ng pagkakataon para sa mga siyentipiko na tuklasin ang pangunahing materyal sa mga hindi pa nagagawang paraan. Maaaring baguhin ng mga implikasyon ng pananaliksik na ito ang ating pag-unawa sa pagbuo at dinamika ng ating planeta.

