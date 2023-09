Isang Iba't ibang Pananaw: Ang Uniberso ba ay Mas Maliit kaysa sa Ating Inaakala?

By

Ayon sa isang bagong pag-aaral, ang nakikitang uniberso ay maaaring ang karamihan sa kung ano ang mayroon. Bagama't ang karamihan sa mga kosmologist ay naniniwala na ang ating nakikitang sulok ng uniberso ay isang maliit na bahagi lamang ng isang napakalaking mas malaki o kahit na walang katapusan na paglikha, ang pag-aaral na ito ay nangangatuwiran kung hindi.

Ang isang dahilan kung bakit matagal nang naniniwala ang mga siyentipiko na malaki ang uniberso ay dahil sa pamamahagi ng mga kumpol ng kalawakan. Kung ang uniberso ay umaabot lamang sa kung ano ang nakikita natin, ang mga kalawakan na lampas sa ating nakikitang maabot ay hindi hihilahin ng mga puwersa ng gravitational patungo sa atin, na lumilikha ng isang asymmetrical clustering pattern. Gayunpaman, ang mga kalawakan ay magkakasamang nagkumpol sa isang malaking sukat sa buong nakikitang uniberso, na nagmumungkahi ng homogeneity at isotropy.

Itinuturo din ng spacetime ang isang mas malaking uniberso. Kung ang spacetime ay hindi flat, ang ating pang-unawa sa malalayong mga kalawakan ay mababaliw, na magpapakita sa kanila na mas malaki o mas maliit kaysa sa aktwal na mga ito. Ang katotohanan na ang malalayong galaxy ay lumilitaw lamang na bahagyang mas malaki dahil sa cosmic expansion ay nagpapahiwatig na ang kosmos ay dapat na hindi bababa sa 400 beses na mas malaki kaysa sa nakikitang uniberso.

Bukod pa rito, ang background ng cosmic microwave, na halos perpektong blackbody, ay nagpapakita ng isang palaisipan. Maliit na pagbabagu-bago ng temperatura, ito ay mas pare-pareho kaysa sa nararapat. Upang ipaliwanag ito, iminungkahi ng mga astronomo ang maagang cosmic inflation pagkatapos ng Big Bang. Kung tumpak ang modelong ito, maaaring humigit-kumulang 10^26 beses na mas malaki ang uniberso kaysa sa nakikita natin.

Gayunpaman, ang bagong pag-aaral na ito ay nag-explore ng string theory at ang ideya ng "swampland." Ang teorya ng string, isang koleksyon ng mga pamamaraan sa matematika, ay tumutulong sa pagbuo ng mga kumplikadong pisikal na modelo. Ang ilang mga modelo ng string theory ay mas promising kaysa sa iba, na ang ilan ay tugma sa quantum gravity at ang iba ay hindi. Karamihan sa mga modelo ng inflationary string theory ay nahuhulog sa "swampland," na nagpapahiwatig na hindi sila nangangako.

Ang mga mananaliksik ng pag-aaral na ito ay nagmumungkahi ng ideya ng mga mas mataas na dimensyon na istruktura sa loob ng teorya ng string upang ipaliwanag ang uniberso nang walang maagang cosmic inflation. Ang pamamaraang ito ay nagbibigay-daan para sa isang uniberso na isang daan o isang libong beses na mas malaki kaysa sa kung ano ang maaari nating obserbahan. Bagama't ang pag-aaral na ito ay nagpapakita ng ibang pananaw, ang karagdagang pananaliksik at mga obserbasyon ay kailangan upang kumpirmahin o hamunin ang mga natuklasang ito.

Pinagmumulan:

– Ang mga pangunahing punto ng artikulo ay batay sa “A logarithmic view of the Universe” ni Pablo Carlos Budassi.

– Ang mga larawang ginamit sa artikulo ay kredito kay Nick Strobel at APS/Alan Stonebraker.