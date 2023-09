Maaari bang matuto ng bagong kanta ang mga daga?

Sa loob ng maraming taon, naniniwala ang mga mananaliksik na ang mga kanta ng mouse ay likas at naayos. Gayunpaman, noong 2012, ang isang pangkat ng mga neurobiologist sa Duke University ay nagsagawa ng isang eksperimento upang subukan ang pagpapalagay na ito. Binibingihan ng mga mananaliksik ang limang daga at inihambing ang kanilang mga kanta sa mga nakarinig na daga. Nalaman nila na ang mga kanta ng mga nakabingi na daga ay naging masama at hindi nakikilala, na nagpapahiwatig na ang kakayahang marinig ang sarili at ang iba ay mahalaga sa kanta ng isang daga.

Ang eksperimentong ito ay nagbigay ng mga pahiwatig sa pinagmulan ng wika, na matagal nang itinuturing na "pinakamahirap na problema sa agham." Habang ang pag-aaral ng boses ay naobserbahan sa mga species tulad ng mga songbird at whale, naniniwala ang mga siyentipiko na ang mga kakayahang ito ay walang kaugnayan sa wika ng tao. Ang pagtuklas ng vocal learning sa mga daga ay nagmungkahi na ang kakayahang kritikal sa wika ay maaaring umiral sa isang continuum.

Ang iba pang mga natuklasan ay higit pang pinalabo ang linya sa pagitan ng komunikasyon ng tao at hayop. Ang mga pagong na gumagawa at tumutugon sa mga tunog, coral larvae na nakakarinig ng malulusog na bahura, at mga halaman na nakakatuklas ng mga tunog ay lahat ay pinag-aralan. Iminumungkahi ng mga pagtuklas na ito na ang intensyon at kahulugan ay matatagpuan sa mga di-pantaong tunog, na tumuturo sa paglitaw ng mga istrukturang nakabatay sa mga patakaran sa wika.

Sa loob ng maraming siglo, ang wika ay nakita bilang isang natatanging katangian ng mga tao, na nagtatakda sa atin na bukod sa iba pang mga species. Ang paniniwalang ito ay nagbigay-katwiran sa ating paghahari sa mga hayop at ginawang misteryo ang ebolusyon ng wika. Gayunpaman, pinaghihinalaan na ngayon ng mga eksperto sa linguistics, biology, at cognitive science na ang wika ay maaaring nagbahagi ng mga bahagi sa mga species, na nagbibigay-liwanag sa panloob na buhay ng mga hayop at sa sarili nating kasaysayan ng ebolusyon.

Pinagmulan: Ang New York Times

Kahulugan:

– Vocal learning: Ang kakayahang matuto at makagawa ng mga tunog sa pamamagitan ng imitasyon at pagsasanay.

– Sonogram: Isang visual na representasyon ng tunog, na nagpapakita ng dalas at intensity ng iba't ibang bahagi.

– Neurobiologist: Isang scientist na nag-aaral ng nervous system at ang kaugnayan nito sa pag-uugali.

– Mga Cetacean: Mga mammal sa dagat, kabilang ang mga dolphin at balyena.

– Mga Pinniped: Mga mammal sa dagat, kabilang ang mga seal at sea lion.

– Forebrains: Ang harap na bahagi ng utak, na responsable para sa mas mataas na cognitive functions.

– Submerged land bridge: Isang koneksyon sa lupa sa pagitan ng dalawang landmas na nasa ilalim ng tubig dahil sa pagtaas ng lebel ng dagat.