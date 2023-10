Ang Pagtaas ng Alikabok sa Hangin ay Nagpapataas ng Mga Alalahanin Tungkol sa Pagbabago ng Klima

Lumala ang dami ng alikabok sa hangin sa mundo noong 2022, ayon sa World Meteorological Organization (WMO) ng United Nations. Nanawagan ang organisasyon para sa karagdagang pananaliksik sa koneksyon sa pagitan ng pagbabago ng klima at ang pagtaas ng mga sandstorm hotspot. Ang pagtaas ng alikabok ay iniuugnay sa pagtaas ng mga emisyon mula sa mga rehiyon tulad ng kanluran-gitnang Africa, Arabian Peninsula, Iranian Plateau, at hilagang-kanluran ng China.

Binigyang-diin ni WMO Chief Petteri Taalas na ang mga aktibidad ng tao ay nakakaapekto sa mga bagyo ng buhangin at alikabok. Ang mas mataas na temperatura, tagtuyot, at tumaas na pagsingaw ay nagreresulta sa mas mababang kahalumigmigan ng lupa, na, kasama ng mahinang pamamahala sa lupa, ay nag-aambag sa mas madalas na mga bagyo ng buhangin at alikabok. Sinuri ng taunang ulat ng WMO ang paglitaw at mga panganib ng mga dust storm, na itinatampok ang epekto nito sa lipunan.

Ang ulat ay nagsiwalat na ang pandaigdigang average ng taunang average na konsentrasyon sa ibabaw ng alikabok noong 2022 ay bahagyang mas mataas kaysa noong 2021. Noong 2021, ang bilang ay 13.5 micrograms kada metro kubiko, habang noong 2022, tumaas ito sa 13.8 micrograms bawat metro kubiko. Ang rehiyon ng Bodele sa Chad ay nagtala ng pinakamataas na tinantyang taunang average na konsentrasyon ng ibabaw ng alikabok, mula 900 hanggang 1,200 micrograms kada metro kubiko. Sa southern hemisphere, ang gitnang Australia at ang kanlurang baybayin ng South Africa ay may pinakamataas na konsentrasyon, mula 200 hanggang 300 micrograms kada metro kubiko.

Ang mga dust storm ay may malalayong epekto, na nag-aambag sa madilim na kalangitan at nakompromiso ang kalidad ng hangin. Nakasaad sa ulat na humigit-kumulang 2,000 milyong tonelada ng alikabok ang pumapasok sa atmospera bawat taon, na nakakaapekto sa mga ekonomiya, ecosystem, lagay ng panahon, at klima, kahit na sa mga rehiyon na libu-libong kilometro ang layo. Bagama't may papel na ginagampanan ang mga natural na proseso, malaki rin ang kontribusyon ng mahinang pamamahala sa tubig at lupa.

Itinampok ng bulletin ang tatlong pangunahing insidente noong 2022, kabilang ang isang "pambihirang pagsiklab ng alikabok" mula sa hilagang Africa sa Spain at Portugal, na lumampas sa mga regulasyon sa kalidad ng hangin ng European Union. Isa pang matinding dust storm ang naganap sa Gitnang Silangan, na nagpababa ng visibility sa buong rehiyon. Bukod pa rito, naapektuhan ng isang cropland dust storm sa silangang Estados Unidos ang mga aktibidad sa agrikultura.

Binigyang-diin ni Taalas ang kahalagahan ng pagtugon sa mga epekto ng sand at dust storm sa kalusugan, transportasyon, at agrikultura. Nanawagan ang bulletin para sa karagdagang pananaliksik sa koneksyon sa pagitan ng mga bagyo ng alikabok at pagbabago ng klima, dahil ang lugar na ito ay nananatiling hindi ginalugad. Nilalayon ng WMO na magtatag ng mga sistema ng maagang babala sa sakuna ng panahon sa buong mundo sa loob ng apat na taon upang mapagaan ang lumalalang epekto ng pagbabago ng klima, kabilang ang mga dust storm.