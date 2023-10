Ang Bagong Pananaliksik ay Nagpapakita na Nawala ng Pangbalyena ang Karamihan sa Eastern North Pacific Fin Whale noong 20th Century

Ayon sa isang bagong pag-aaral na isinagawa ng mga biologist ng UCLA, 99% ng populasyon ng Eastern North Pacific fin whale breeding ay nasira ng panghuhuli noong ika-20 siglo. Ang bilang na ito ay makabuluhang mas mataas kaysa sa mga nakaraang pagtatantya, na itinatampok ang kalubhaan ng epekto ng aktibidad ng tao sa kapaligiran. Habang ang nakaraang pananaliksik ay umaasa sa mga rekord ng whaling o mitochondrial DNA, ginamit ng pag-aaral na ito ang buong genome upang magbigay ng komprehensibong pag-unawa sa kasalukuyang laki at pagkakaiba-iba ng genetic ng natitirang mga fin whale.

Ang pang-industriya na panghuhuli ng balyena noong ika-20 siglo ay nagdulot ng malapit na pagkalipol ng populasyon ng fin whale, partikular sa Eastern North Pacific. Kabaligtaran ito sa ika-19 na siglo, kung kailan ang karamihan sa mga species ng balyena ay sinalanta ng panghuhuli ng balyena ngunit ang mas malalaking species tulad ng asul at palikpik na mga balyena ay nakaligtas na medyo hindi nasaktan.

Ang pananaliksik na isinagawa ng mga biologist ng UCLA ay mahirap, dahil ang pagkuha ng mga sample ng DNA mula sa mga buhay na balyena ay napatunayang mahirap. Gayunpaman, kasama sa pag-aaral ang pagsusuri ng 50 balyena, kabilang ang mga fin whale mula sa Gulpo ng California, na hindi na-target ng mga whaler ngunit kabilang sa isang maliit, nakahiwalay na grupo.

Ang mga natuklasan ng pag-aaral ay nagsiwalat na ang Gulf of California fin whale ay nag-iba sa paligid ng 16,000 taon na ang nakalilipas, na nagpapanatili ng populasyon ng humigit-kumulang 114 adult breeders. Sa kabaligtaran, ang populasyon ng Silangang Hilagang Pasipiko ay malaki at magkakaugnay hanggang sa ika-20 siglong panghuhuli ng balyena ay humantong sa isang malaking pagbawas sa bilang mula 24,000 indibidwal hanggang 305 lamang sa loob ng 26 hanggang 52 taon.

Sa kabila ng mapangwasak na pagbaba, ang pagkakaiba-iba ng genetic sa mga natitirang fin whale sa Eastern North Pacific ay sapat pa rin upang paganahin ang kanilang pagbawi kung ang sapat na mga hakbang sa konserbasyon ay ipinatupad. Gayunpaman, ang pagpapanatili ng mga kasalukuyang proteksyon at pagtugon sa mga panlabas na banta tulad ng pagbabago ng klima at mga welga ng barko ay mahalaga para sa patuloy na pagbawi ng mga populasyon ng balyena na ito.

Ang pananaliksik na isinagawa bilang dedikasyon sa yumaong UCLA Professor na si Robert Wayne ay kumakatawan sa isang mahalagang hakbang pasulong sa pag-unawa sa mga hamon na kinakaharap ng mga fin whale. Habang bumubuti ang mga modelo ng computational, ang pagsasama ng mga salik tulad ng pagbabago ng klima ay magiging mahalaga sa pagtatasa ng panganib ng pagkalipol at pagbuo ng mga epektibong estratehiya sa konserbasyon.

buod:

Ang isang bagong pag-aaral ay nagpapakita na ang panghuhuli ng balyena noong ika-20 siglo ay nagresulta sa malapit na pagkalipol ng 99% ng populasyon ng Eastern North Pacific fin whale breeding. Ang pananaliksik, na isinagawa ng mga biologist ng UCLA, ay ginamit ang buong genome upang magbigay ng komprehensibong pag-unawa sa kasalukuyang laki at pagkakaiba-iba ng genetic ng natitirang mga balyena. Habang ang populasyon ng Eastern North Pacific fin whale ay maaaring makabawi sa pamamagitan ng mga hakbang sa pag-iingat, ang pagpapanatili ng mga proteksyon at pagtugon sa mga panlabas na banta ay mahalaga para sa kanilang kaligtasan. Binibigyang-diin ng pag-aaral ang mapangwasak na epekto ng aktibidad ng tao sa kapaligiran at binibigyang-diin ang kahalagahan ng pagbuo ng mga modelo ng computational upang masuri ang mga panganib sa pagkalipol at ipaalam ang mga estratehiya sa konserbasyon.

Kahulugan:

– Genetic diversity: Ang pagkakaiba-iba ng mga gene sa loob ng isang partikular na species o populasyon.

– Mitochondrial DNA: Genetic na materyal na matatagpuan sa mitochondria ng mga cell, minana lamang mula sa ina, at karaniwang ginagamit sa genetic na pag-aaral.

– Panghuhuli ng Balyena: Ang kasanayan sa pangangaso at pagpatay ng mga balyena para sa kanilang karne, langis, o iba pang produkto.

– Pang-industriya na panghuhuli ng balyena: Malaking pangangaso ng mga balyena para sa komersyal na layunin.

– Genome: Ang kumpletong hanay ng genetic material sa isang organismo.

Pinagmumulan:

– Pag-aaral na inilathala sa Nature Communications

– Pananaliksik na isinagawa ng mga biologist ng UCLA