Thales Alenia Space para Suportahan ang Pioneering Lunar Journey ng Turkey

By

Si Thales Alenia Space, isang nangungunang kumpanya ng aerospace, ay nakakuha ng isang makabuluhang kontrata upang tulungan ang Turkey sa ambisyosong misyon nitong lunar. Ang joint venture, co-owned ni Thales at Leonardo, ay magbibigay ng mahalagang teknolohiya sa komunikasyon para sa inaugural lunar venture ng Turkey, AYAP-1.

Sa ilalim ng National Space Program na pinasimulan ng Turkish Space Agency, ang AYAP Lunar Research Program ay naglalayon na galugarin at mangalap ng mahalagang data mula sa ating pinakamalapit na celestial na kapitbahay. Ang Tübitak Uzay, ang kilalang Turkish Space Technology Research Institute, ay responsable para sa pagbuo, pagsasama, pagsubok, paglulunsad, at pagpapatakbo ng AYAP-1 spacecraft.

Ang pagtiyak ng tuluy-tuloy na komunikasyon sa buong misyon ay pinakamahalaga sa tagumpay nito. Ang kadalubhasaan ng Thales Alenia Space sa teknolohiya ng aerospace ay gagana habang inihahatid nila ang S-band transponder, isang mahalagang bahagi ng telemetry, pagsubaybay, at kontrol na subsystem ng AYAP-1. Ang transponder na ito ay magpapadali sa pagpapadala ng mahalagang data pabalik sa Earth, na magbibigay-daan sa mga siyentipiko at mananaliksik na malapit na masubaybayan ang pag-unlad ng spacecraft at mangalap ng napakahalagang mga insight.

Ang Thales Alenia Space ay may kapuri-puri na track record sa pagbibigay ng mga cutting-edge na solusyon para sa mga misyon sa paggalugad sa kalawakan. Ang kanilang makabagong diskarte sa teknolohiya ng aerospace ay ginawa silang isang pinagkakatiwalaang kasosyo para sa iba't ibang ahensya ng kalawakan sa buong mundo. Sa pakikipagsosyong ito, ang pagtugis ng Turkey sa paggalugad sa kalawakan ay nagiging mas pinatibay.

Sa pamamagitan ng pakikipagsosyo sa Thales Alenia Space, nagkakaroon ng access ang Turkey sa nangunguna sa industriya na kaalaman at mga pag-unlad sa teknolohiya ng komunikasyon. Ang pakikipagtulungang ito ay hindi lamang magpapabilis sa mga kakayahan ng Turkey sa pagsasaliksik sa kalawakan ngunit magpapaunlad din ng internasyonal na kooperasyon sa paggalugad ng ating uniberso.

FAQ:

Q: Ano ang Thales Alenia Space?

A: Ang Thales Alenia Space ay isang joint venture sa pagitan nina Thales at Leonardo, na dalubhasa sa teknolohiya ng aerospace.

Q: Ano ang AYAP-1?

A: Ang AYAP-1 ay ang unang misyon sa buwan ng Turkey sa ilalim ng AYAP Lunar Research Program.

Q: Ano ang papel ni Thales Alenia Space sa misyon?

A: Magbibigay ang Thales Alenia Space ng S-band transponder para sa telemetry, pagsubaybay, at control subsystem ng AYAP-1 spacecraft.

Q: Sino ang responsable sa AYAP-1 mission?

A: Ang Tübitak Uzay, ang Turkish Space Technology Research Institute, ay nangunguna sa pagbuo, pagsasama, pagsubok, paglulunsad, at pagpapatakbo ng AYAP-1 spacecraft.