Isang Nakatutuwang Annular Solar Eclipse na Opportunity Viewing sa Texas State Parks

Ang Texas State Parks ay naghahanda upang mag-alok ng mga pagkakataon sa panonood para sa isang annular solar eclipse na makikita sa kalangitan ng Texas sa ika-14 ng Oktubre. Dahil sa inaasahang katanyagan ng kaganapan, ang pagpasok sa mga parke ng estado sa araw na iyon ay paghihigpitan sa mga may paunang binili na day pass o mga permit sa kamping. Mahalagang tandaan na hindi ginagarantiyahan ng state park pass ang pagpasok, kaya inirerekomenda na magpareserba ng campsite o day pass sa lalong madaling panahon upang ma-secure ang iyong puwesto.

Ang annular eclipse ay dadaan sa Texas mula Midland/Odessa hanggang Corpus Christi, na may labimpitong Texas State Parks na matatagpuan sa kahabaan nito. Ang eclipse ay nangyayari kapag ang araw, buwan, at lupa ay nakahanay sa kalawakan. Sa panahon ng annular eclipse, lumilitaw ang buwan na bahagyang mas maliit kaysa sa araw, na lumilikha ng ilusyon ng isang singsing ng apoy sa kalangitan. Magsisimulang harangan ng buwan ang araw bandang 10:20 am sa ika-14 ng Oktubre, at makikita ang ring of fire bandang 11:40 am sa hangganan ng Texas-New Mexico.

Ang eclipse ay maglalakbay sa timog-silangan sa buong estado, na ang tagal ng kabuuan ay nag-iiba-iba depende sa vantage point. Kung mas malapit ka sa landas ng eclipse, mas matagal mong masisiyahan ang singsing ng apoy. Pinapayuhan na magplanong dumating nang maaga at manatili nang huli sa mga parke, dahil maaaring magkaroon ng pagkaantala sa trapiko dahil sa mga bisita mula sa buong estado at bansa. Siguraduhing magdala ng sapat na pagkain, tubig, at gasolina kung sakaling magkaroon ng anumang hindi inaasahang pagkaantala.

Kapag dumalo sa eclipse viewing sa Texas State Park, mahalagang pumarada sa mga itinalagang lugar lamang at lumayo sa mga kalsada para sa kaligtasan. Ang mga tauhan ng parke ay magtuturo sa mga bisita kung saan iparada ang semento kung kinakailangan. Bukod pa rito, nag-aalok ang mga parke ng mga programang pinamumunuan ng mga tanod-gubat bago o pagkatapos ng eklipse, kaya inirerekomenda na dumalo sa mga programang ito na nagbibigay-kaalaman at pang-edukasyon.

Huwag palampasin ang kakaiba at kapana-panabik na pagkakataong ito na masaksihan ang annular solar eclipse sa Texas State Parks. Gawin ang iyong mga pagpapareserba at paghahanda nang maaga upang matiyak ang isang hindi malilimutang karanasan.

Pinagmumulan:

– Texas Parks and Wildlife Department (TPWD)